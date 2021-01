UBS belässt RENAULT SA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach Aussagen zur Strategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Damit schwenke der Fokus weg von der Massenproduktion hin zur Werthaltigkeit, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei gut, dass der französische Autobauer nun einen klaren Fahrplan und klare Rahmenbedingungen habe, der letzte Strategieplan datiere von 2017./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 11:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.