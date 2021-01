Baumot muss Insolvenz anmelden - Unternehmen zahlungsunfähig

Die Baumot Group AG tritt den Ganz zum Insolvenzgericht an: Zusammen mit den jeweiligen Tochtergesellschaften Twintec Technologie GmbH, Baumot Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH werde man beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen, kündigt das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn am Freitag an. Grund sei die Zahlungsunfähigkeit, heißt es von Baumot.Hintergrund der Entwicklung ...