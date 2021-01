Konstantin Hähndel verstärkt Investment-Geschäft bei Accumulata Real Estate

Konstantin Hähndel, Executive Director bei der Accumulata Real Estate (c)Accumulata, Foto Leonie Lorenz

- Kapitalmarktexperte zeichnet für die Bereiche Produktentwicklung und Kundenansprache verantwortlich

- Mehr als zehn Jahre Erfahrung in Leitungspositionen im Investment-Management



München, 15. Januar 2021. Der Münchner Immobilienprojektentwickler Accumulata Real Estate baut sein Investment- und Asset-Management-Geschäft aus und beruft dazu Konstantin Hähndel in sein Management. Zuvor war er als Head of Real Estate beim Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers tätig, wo er für die Kapitalanlagen der deutschen SL Lebensversicherung verantwortlich war. Bei der Accumulata Real Estate zeichnet er künftig für die Bereiche Produktentwicklung und Kundenansprache verantwortlich.

Stefan Schillinger, Managing Partner der Accumulata Real Estate: "Die Accumulata-Gruppe ist als Projektentwickler bekannt, aber zunehmend auch als Asset- und Investment-Manager aktiv. Mit Konstantin Hähndel wollen wir unsere Investment-Lösungen weiterentwickeln und die Accumulata für institutionelle Investoren als Investment- und Asset-Management-Boutique positionieren. Mit seiner Expertise werden wir das Portfolio der Produkt- und Investitionsstrategien erweitern und konsequent an den Zukunftsthemen New Work und Nachhaltigkeit ausrichten."

"Ziel der Accumulata ist es, die strategische Investment-Management Plattform weiter auszubauen und institutionellen Investoren via Club Deals, Individualmandaten und Fondsstrategien eine Beteiligung an Investment-Opportunitäten zu ermöglichen. Investiert wird in ausschließlich in urbanen Lagen, jedoch mit unterschiedlichen Rendite- und Risikoprofilen", erklärt Neuzugang Hähndel. Dem Experten zufolge kommen dabei nur Immobilien in Frage, die nach definierten Kriterien zukunftsfähig und nachhaltig sind oder ein entsprechendes Entwicklungspotential haben.