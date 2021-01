HempFusion dehnt globale Reichweite über Irland nach Europa aus

HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) („HempFusion“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für CBD für Gesundheit und Wellness, das das Potential der Vollwerternährung mit Hanf nutzt, freut sich, seinen Einstieg in den europäischen Markt über einen exklusiven Distributionsvertrag mit einem europäischen Vertriebshändler mit einem umfassendem Netzwerk aus Einzelhandelsgeschäften bekanntgeben zu können. Mit der vollen Anerkennung der Food Safety Authority of Ireland (FSAI) erstreckt sich diese Expansion auf die vollständig für die Europäische Union konforme Etikettierung und Verpackung und den Vertrieb ausgewählter CBD & Probulin Probiotics Produkte.

