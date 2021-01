Ölpreise weiten Verluste aus - Corona-Sorgen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, die sich im Verlauf des Handels verstärkt habe. Ein Barrel (159 Liter) Nordsee-Öl der Sorte Brent kostete gegen Mittag 55,41 US-Dollar. Das waren 1,01 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 52,74 Dollar.

Bis zum Donnerstagabend waren die Ölpreise noch gestiegen, nachdem US-Präsident Joe Biden seine Pläne für ein Konjunkturpaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (rund 1,6 Bio Euro) vorgestellt hatte. In der Nacht zum Freitag setzte dann aber ein Preisrückgang am Ölmarkt ein.