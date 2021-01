Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Navigator Equity Solutions wird zu Navstone. Und die Aktionäre? Schauen in die Röhre. Oder in die Zukunft... Navigator Equity Solutions [WKN: A1CUJD] überrascht ihre Aktionäre mit einem unerwarteten Kursschwenk. Die bisherige Beteiligungsgesellschaft will nämlich umsatteln und künftig unter dem Namen Navstone in Immobilien machen. Das wirft eine ganze …