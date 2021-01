HANNOVER (dpa-AFX) - Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) sieht die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa im neuen Jahr nach der tiefen Rezession 2020 wieder deutlich positiver. Das Institut erwartet eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent, im kommenden Jahr könne das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dann möglicherweise sogar um 4,1 Prozent zulegen. "In unserem Basisszenario gehen wir von einer sukzessiven Besserung der Pandemielage aus", sagte NordLB-Vorstand Christoph Dieng am Freitag.

"In den meisten entwickelten Volkswirtschaften rechnen wir mit einer deutlichen Erholung", so der auch auf Risikoanalysen spezialisierte Manager. Das prognostizierte kräftige Wachstum hänge aber vor allem davon ab, dass die "sehr vielversprechenden" Impfungen gegen das Coronavirus rasch in breite Bevölkerungsschichten getragen werden.