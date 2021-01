Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dänische FLSmidth an Tagebaugeschäft von Thyssenkrupp interessiert Der dänische Anlagenbauer FLSmidth & Co ist an Teilen der Industrieanlagensparte von Thyssenkrupp interessiert. Es gebe Gespräche über einen Kauf des Geschäfts mit Tagebauanlagen, teilte das Unternehmen am Freitag in Kopenhagen mit. Die …