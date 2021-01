LG Offenburg gibt erneut Klage in einem EA288 Verfahren statt

Köln (ots) - Mit Urteil vom 08.01.2021 eröffnete das Landgericht Offenburg denUrteilsreigen des Jahres 2021, in dem es wiederum einem Käufer eines Volkswagen Caddy Comfort Line 2.0l TDI Schadensersatz aufgrund einer vorsätzlichsittenwidrigen Schädigung in Höhe von rund 22.400 Euro zusprach (Urteil LGOffenburg vom 08.01.2021, Az. 2 O 168/20).Das Gericht folgt in seiner Urteilsbegründung dem Kläger, der von der KölnerKanzlei Rogert und Ulbrich vertreten wird.

Die schädigende Handlung liege in der sittenwidrigen Täuschung über dieMangelfreiheit des Wagens, denn die beklagte Volkswagen AG habe konkludent undwahrheitswidrig erklärt, dass der PKW uneingeschränkt im Straßenverkehreinsetzbar und mangelfrei ist, obwohl in dem Fahrzeug eine Zykluserkennungverbaut wurde und sich die SCR-Dosierungsstrategie sowie die Strategie zurNSpK-Strategie EU6 im Zyklus und außerhalb des Zyklus unterscheiden.Der Hersteller müsse Neufahrzeuge dergestalt ausrüsten, dass die Bauteile, diedas Emissionsverhalten voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigtund montiert sind, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen dengesetzlichen Vorgaben entspreche.Eine Vorrichtung, welche den Betrieb im Teststand erkenne und dann Änderungen imFahrverhalten herbeiführe, welche den Schadstoffausstoß beeinflussen, seiunzulässig. Der Begriff des ,,Emissionskontrollsystems" sei weit auszulegen underfasse z.B. auch veränderte Schaltpunkte.Darauf ob ohne das Programm die Grenzwerte noch eingehalten würden, komme esnach Ansicht des Gerichts nicht an. Auch eine Verbesserung der Werte innerhalbder Grenzwerte durch eine Teststanderkennung sei unzulässig. Es seioffensichtlich, dass es für Kunden und auch für die Umwelt nicht gleichgültigist, ob ein Grenzwert gerade noch eingehalten oder weit unterschritten werde.Zudem solle der normierte Abgastest unter anderem auch die Vergleichbarkeitverschiedener Fahrzeuge ermöglichen.Ob das Kraftfahrtbundesamt das anders sieht, sei unerheblich; eineRechtsausübungspraxis einer Behörde begründet weder deren Rechtmäßigkeit nocheine Vermutung dafür. Auch dass für den Caddy des Klägers bis dato noch keinRückruf durch das Kraftfahrtbundesamt existiere, sei ebenfalls unerheblich.Dem Gericht genügte der Vortrag des Klägers, um die Kenntnis derVorstandsmitglieder hinreichend substantiiert zu belegen.Allerdings galt dies nicht für den Vortrag der Volkswagen AG - ein einfachesBestreiten genüge hier nach Auffassung des Gerichts nicht. Vielmehr hätte derAutobauer - ebenso wie in den Fällen, die den Motortyp EA 189 betreffen -aufgrund der ihn treffenden sekundären Beweislast darlegen müssen, wie es zumEinbau des Programms ohne Kenntnis des Vorstandes gekommen sei."Das Jahr beginnt sehr gut. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich dieseRechtsprechung auch deutschlandweit durchsetzen wird, denn VW hat unseremVortrag im Grunde nichts hieb- und stichfestes entgegenzusetzen," so der KölnerRechtsanwalt Dr. Marco Rogert.