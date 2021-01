Hyde Engineering + Consulting gibt die Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Kerren Bergman wird zur Leiterin von Hydes

Global Corporation befördert



Hyde Engineering + Consulting, Inc. (Hyde), ein weltweiter Partner für

lösungsbasiertes pharmazeutisches Design und Beratungsdienstleistungen, gab die

Ernennung von Kerren Bergman zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Frau

Bergman wird das wachsende globale Unternehmen von Hyde leiten und übernimmt die

Aufgaben der Unternehmensführung von John Hyde, dem Vorsitzenden und Gründer.



"Ich bin begeistert, die Rolle des CEO zu übernehmen und unsere

außergewöhnlichen Ingenieur- und Analyseteams in Richtung zukünftiger Expansion

und Serviceangebote zu führen, die auf der Vision und Expertise meines

langjährigen Kollegen und Freundes John Hyde aufbauen. Diese Gelegenheit ist

eine unermessliche Ehre", sagte Bergman.





"Ich freue mich sehr, die Ernennung von Kerren Bergman zum CEO von HydeEngineering + Consulting, Inc. bekannt zu geben. Kerren ist seit über 23 Jahrenunseres mehr als 27-jährigen Bestehens im Unternehmen tätig und hat sich indieser Zeit in jeder ihrer vielen Rollen ausgezeichnet. Ich habe größtesVertrauen in Kerrens Fähigkeiten und ihr Temperament, in der Rolle des CEO alsdienende Leiterin unseres globalen Unternehmens sehr erfolgreich zu sein", sagteHyde. "Herzlichen Glückwunsch an Kerren zu ihren bisherigen Beiträgen für HydeEngineering + Consulting und auf viele weitere erfolgreiche Jahre!"John Hyde, der Hyde Engineering 1993 gegründet hat, wird das Unternehmenweiterhin als leitender Ingenieur und Vorsitzender des Hyde Executive und AsiaBoard of Directors unterstützen. Herr Hyde wird seine Führungsrolle in derBranche im technischen Bereich fortsetzen sowie das US-amerikanische undinternationale Geschäft von Hyde in Europa, Indien, Singapur und Kanadaunterstützen.Frau Bergman war zuletzt als Präsidentin von Hyde tätig und arbeitete eng mitHerrn Hyde und dem Vorstand zusammen, um den Übergang in die Rolle des CEOvorzubereiten. Hyde hat während Kerrens 23-jähriger Amtszeit ein beträchtlichesWachstum erlebt, und ihre früheren Aufgaben in den Bereichen Global Operations,Human Resources, Qualität, Sicherheit, IT und Business Development haben ihr dienötige Breite an Wissen gegeben, um in dieser neuen Rolle erfolgreich zu sein.Kerrens Leidenschaft für das Übertreffen von Kundenerwartungen und dieEntwicklung von Hydes außergewöhnlichen Teams treibt ihre strategische Visionan, um Ergebnisse zu erzielen. Bergman hat einen Bachelor-Abschluss und einenMaster-Abschluss in Erziehungswissenschaften von der University of California,Los Angeles. Besuchen Sie http://www.hyde-ec.com für eine vollständigeBiografie.Das globale Netzwerk von Hyde Engineering + Consulting besteht aus 11 Standortenin 5 Ländern, die sich an Projekten rund um den Globus beteiligen und mehr als250 Mitarbeiter weltweit beschäftigen. Sie bieten Prozesssystemdesign,Inbetriebnahme und Validierung, FDA-Konformität und modernsteReinigungstechnologien für die pharmazeutische, biologische und regulierteProzessindustrie.