Portfoliounternehmen meldet Durchbruch bei Vertrieb eines innovativen Produktes im Weltmarkt China.

Eat Beyond Global Holdings mit Top-News Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt aktuell bekannt, dass eine der führenden Fast-Food-Ketten Chinas, Dicos, das Produkt JUST Egg der Eat Beyond-Portfoliofirma Eat Just Inc. in ihr Speisenangebot an mehr als 500 Standorten aufgenommen hat.

Das ist der lang ersehnte Durchbruch für die Portfoliogesellschaft im global größten Wachstumsmarkt China.

Dicos betreibt als eine der größten Lebensmittelketten Chinas 2.600 Geschäftslokale in 32 Provinzen und autonomen Regionen, die jährlich von mehr als 600 Millionen Kunden frequentiert werden.

Dicos bisherige Eierfrikadellen werden jetzt durch das Eierprodukt von JUST Egg vollständig ersetzt. Die Produkte von JUST Egg schmecken wie Eier, sind prall gefüllt mit sauberen, nachhaltigen Proteinen und werden ausschließlich aus Pflanzen hergestellt. Das Produkt, das wie ein gefaltetes Eieromelett aussieht, wurde bei den NEXTY Awards von Expo West im Jahr 2020 zum Best New Frozen Product gekürt.



"Wenn ein führendes Schnellimbiss-Restaurant ein tierisches Produkt durch ein pflanzliches Produkt ersetzt, und das noch dazu quer über das gesamte reguläre Speisenangebot, dann ist das in der Branche einmalig", so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Es ist zudem faszinierend zu sehen, dass eine der führenden Restaurantketten Chinas vermehrt nachhaltige Speisen auf pflanzlicher Basis anbietet. Ich halte das für einen wesentlichen Indikator dafür, dass sich dieser Trend vermutlich fortsetzen wird".



Neben den Video-Sharing-Plattformen Douyin und Kuaishou werden auch Weibo und WeChat genutzt, um die Bekanntheit des neuen Produkts auf dem Speiseplan zu steigern und eine Reihe von Unboxing-Videos mit Frühstücksangeboten von wichtigen Meinungsbildnern der Technologiebranche zu präsentieren.

Seit 2019 sind die Produkte von JUST Egg in China im Online-Handel, wie etwa auf der von Alibaba betriebenen Plattform Tmall and JD.com, aber auch an ausgewählten Standorten des Einzelhandels und der Gastronomie erhältlich. Das Produkt erzielt über diese Vertriebskanäle in China Umsatzzuwächse von 70 % im Jahresvergleich.