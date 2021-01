Multi-Asset in 2021: Überschwang der Anleger als größtes Risiko

Paul O’Connor, Leiter des britischen Multi-Asset-Teams bei Janus Henderson, ist optimistisch: „Neben Aktien sehen wir gute Chancen in einigen alternativen Anlagen, wie z. B. in den Sektoren Infrastruktur und erneuerbare Energien, die attraktive Bewertungen und Zugang zu diversifizierenden nicht-zyklischen Ertragsströmen zu bieten scheinen.“

Den Überschwang der Anleger stuft der Investmentexperte als das größte Risiko für den weitgehend positiven Marktausblick ein, weshalb die Risiken in den ersten Monaten des Jahres zu überwiegen scheinen. „Rückschläge im Zusammenhang mit einem erneuten Anstieg von Corona im ersten Quartal würden wir als Kaufgelegenheiten betrachten, solange die Immunisierungsprogramme planmäßig verlaufen. Das Aufkommen von echten Zweifeln an der Wirksamkeit des Impfstoffs oder Bedenken hinsichtlich der Langlebigkeit der Immunität könnten die Risikobereitschaft der Anleger jedoch deutlich dämpfen“, erläutert O‘Connor. Optimistischere Szenarien basieren eindeutig auf besseren Entwicklungen im Kampf gegen Corona und auf der Möglichkeit, dass diese die von Verbrauchern und Unternehmen angesammelten liquiden Mittel im Jahr 2020 freisetzen, was zu mehr Ausgaben, mehr Zuflüssen in die Finanzmärkte und mehr Fusions- und Übernahmeaktivitäten führen würde.

Von der Geld- zur Fiskalpolitik