Investment Grade im Jahr 2020: Eine Achterbahnfahrt mit gutem Ausgang

„Trotz der historischen Ereignisse im Jahr 2020 beendeten US- Investment-Grade- Unternehmensanleihen das Jahr mit einem kräftigen Plus und profitierten von niedrigeren Zinsen sowie einer Flucht in Qualität inmitten erhöhter Volatilität. Bis Jahresende erzielten sie eine Gesamtrendite von fast 10 %, da die Anleger – dank geldpolitischer Unterstützung und der Einführung des COVID-Impfstoffs – die Sorgen um steigende Ansteckungszahlen und mögliche zusätzliche Verbraucherbeschränkungen größtenteils abtaten. Die Zinsspannen verengten sich wieder und beendeten das Jahr mit 96 Basispunkten, obwohl sie im März 2020 mit 393 bps ihren Höchststand erreicht hatten.

Wenn mit den Impfungen alles nach Plan läuft, besteht eine gute Chance, dass die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder spürbar anspringt und sich das fundamentale Bild für die meisten Unternehmen verbessert. Deren Verschuldungsgrad ist zwar so hoch wie nie zuvor, aber niedriger als ursprünglich befürchtet – und ein erheblicher Teil der Schulden, die die Unternehmen aufgenommen haben, befindet sich als Barmittel in ihren Bilanzen, was bedeutet, dass insbesondere der Nettoverschuldungsgrad weniger stark gestiegen ist. Für die Zukunft erwarten wir, dass sich der Verschuldungsgrad auf ein normaleres Niveau einpendeln wird, wenn die Unternehmen umsichtig agieren und die Barmittel in ihren Bilanzen nutzen, um nicht mehr benötigtes Fremdkapital abzubauen.

Allerdings könnte es in der zweiten Jahreshälfte auch zu einer Umkehrung einiger der unterstützenden Trends kommen, die wir im Jahr 2020 gesehen haben. Wenn sich beispielsweise die Wirtschaft wieder erholt, könnten Anleger, die sich zu IG-Unternehmensanleihen als einer Art sicherem Hafen hingezogen fühlten, damit beginnen, ihre Allokation hin zu höher verzinslichen oder riskanteren Anlageklassen zu ändern. Eine verbesserte Wirtschaft könnte auch das von der US-Notenbank gebotene Sicherheitsnetz reduzieren, was letztendlich insbesondere in den schwächer bewerteten Teilen des IG-Marktes zu einer Underperformance und Spread-Ausweitung führen könnte.