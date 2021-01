DGAP-Ad-hoc: DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalmaßnahme

DO & CO Aktiengesellschaft:



15.01.2021 / 14:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlich einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 (1) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)



NICHT ZU DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER AUSGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER FINANZINSTRUMENTE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.



Wien, am 15. Jänner 2021

Hauptversammlung ermächtigt Vorstand zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss und beschließt bedingte Kapitalerhöhung



Die am 15. Jänner 2021 stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der DO & CO Aktiengesellschaft ("Hauptversammlung 01/2021") hat die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,--, mit denen Bezugs- und/oder Umtauschrechte auf bis zu 1.350.000 Stück auf Inhaber lautender Aktien der Gesellschaft verbunden sind, auszugeben, beschlossen. Für die Bedienung der Bezugs- und/oder Umtauschrechte kann der Vorstand das mit gesondertem Beschluss der Hauptversammlung 01/2021 neu geschaffene bedingte Kapital verwenden. Die konkreten Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die auszugebenden Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.