STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Gewinnmitnahmen vor Berichtssaison

Zum Handelsstart in den Freitag muss der deutsche Leitindex leichte Verluste verkraften. Auch das angekündigte Konjunktur-Programm der Biden-Administration in Billionen-Höhe kann hier nicht helfen. Für etwas gute Laune sorgt immerhin das DAX-Schwergewicht SAP; die Walldorfer Software-Schmiede konnte die Jahresprognose einhalten und fährt für 2020 einen bereinigten Gewinn von 8,28 Milliarden Euro ein. Spannung versprechen außerdem die für den Nachmittag erwarteten Quartalszahlen einiger US-Großbanken. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. TUI (WKN TUAG10)

Abermals meistgehandelt in Stuttgart werden zum Wochenschluss die Bezugsrechte der TUI-Aktie, die gut 10% an Wert gewinnen - aber nur noch bis nächsten Freitag gehandelt werden können. Auch die TUI-Aktie selbst kann heute 4,3% zulegen. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie übrigens in unserem neuen Video auf YouTube. 2. Volkswagen (WKN: 766403)

Umsatzspitzenreiter ist heute in Stuttgart mit einem Plus von 1,5% die VW-Aktie. Nach der Veröffentlichung der rückgängigen Absatzzahlen für 2020 äußerten sich in den letzten Tagen mehrere Analysten: Während JPMorgan Volkswagen trotz gesenktem Kursziel weiter zum Kauf empfiehlt, stufen das Analysehaus Bernstein Research sowie die NordLB die Aktie der Wolfsburger vorerst neutral ein. 3. Plug Power (WKN: A1JA81)

Nach fulminanten Kursgewinnen in den letzten Tagen, gibt die US-Wasserstoff-Aktie rund 5,7% nach. Gestern hatten die Analysten von JPMorgan Plug Power zwar als „Top-Pick im Wasserstoff-Bereich“ gelobt und Milliarden-Umsätze prognostiziert - sehen all das jedoch bereits eingepreist.

Börse Stuttgart auf YouTube

etalle befinden sich seit einiger Zeit im Aufwind - und das aus gutem Grund, wie Fondsmanager Daniel Rauch von der LBBW Asset Management im Interview verrät. Zudem erklärt der Experte, welche Rolle China hierbei spielt, wie die Aussichten für Gold, Platin und Öl sind und warum die Opec eine so wichtige Rolle beim schwarzen Gold spielt. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1vi1BUIyBtY

Euwax Sentiment Index

Starteten die Stuttgarter Derivateanleger optimistisch in den Tag, verließ sie dem Euwax Sentiment zufolge recht schnell der Mut: Dieser sackte am Morgen bis auf -60 Punkte ab und verharrt seither weitestgehend im negativen Bereich. Vor dem Wochenende scheinen die Anleger in Stuttgart dem DAX keine großen Sprünge mehr zuzutrauen.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Der zum Wochenende meistgehandelte Wert an der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf den japanischen Konzern SONY. Die Aktie des Unternehmens notiert heute aber 2,4% im Minus, nachdem es zu Anfang der Woche in Folge einer Kaufempfehlung noch bergauf ging. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Großer Beliebtheit erfreut sich seit geraumer Zeit auch ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC). Heute finden sich in dem Papier aber überwiegend Verkäufer wieder. Der Index notiert in einem schwachen Marktumfeld 2,9% tiefer. 3. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MC5D6E)

Bereits gestern positionierten sich Stuttgarter Derivateanleger auf der Verkäuferseite in dem Call-Optionsschein auf den Chip-Riesen Intel. Das gleiche Bild zeichnet sich auch am Freitagvormittag ab. Ihr Aufwärtstrend der vergangenen Tage schein indes vorerst gestoppt zu sein. Die Papiere des amerikanischen Chip-Riesen notieren 0,7% tiefer.

