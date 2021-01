INDEPENDENT RESEARCH belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Im vierten Quartal habe der Konzern den Absatzrückstand zu Tesla im entsprechenden Segment reduzieren können, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz Absatzrückgangs im Gesamtjahr habe VW am globalen PKW-Markt Anteile gewonnen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:45 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 09:50 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.