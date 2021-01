Trotz eines Kursgewinns im heutigen Handel ist die charttechnische Lage der Nel ASA Aktie weiter auch von den Gefahren möglicher deutlicher Gewinnmitnahmen geprägt. In den letzten Tagen hat sich nach der vorangegangenen Hausse auf 35,15 Norwegische Kronen (NOK) an der Börse in Oslo eine konsolidierende Seitwärtsbewegung ausgebildet. Nach oben wird diese bei 34,48/35,15 NOK begrenzt und nach unten bei 31,60/32,14 NOK. Aktuell liegt ...