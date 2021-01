Nonin Medical gibt neue Vorstandsmitglieder bekannt

Führungspersönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen sollen nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen

MINNEAPOLIS, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Nonin Medical hat die Ernennung von vier neuen Mitgliedern in den Unternehmensvorstand bekannt gegeben. Jeder der neuen Direktoren verfügt über einzigartige Erfahrung in der Branche und arbeitet mit Leidenschaft an Innovationen in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitswesen. Zusammen werden sie die strategischen Leitlinien für Nonin vorgeben und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen. Die neuen Vorstandsmitglieder sind: