JPMORGAN belässt Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die aktuelle Klage des US-Industriekonzern General Electric sei nicht der einzige Rechtsstreit mit dem deutschen Rivalen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der genannte Streitwert von einer Milliarde Dollar klinge immens, es sei aber nicht untypisch, dass Kläger eine hohe Summe aufriefen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.