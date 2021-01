160 Milliarden Euro in 10 Jahren: Mischfonds-Erfolgsgeschichte setzt sich auch in Pandemiezeiten fort

Auch in der Corona-Krise setzen Publikumsfonds-Anleger in Deutschland stark auf Mischfonds. Von Anfang Januar bis Ende Oktober 2020 kauften sie laut Angaben des deutschen Fondsverbands BVI netto Anteile im Wert von 7,5 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 44 Prozent gegenüber den ersten zehn Monaten des Vorjahres – und bedeutet voraussichtlich das neunte Jahr in Folge mit Zuflüssen.

Das verwaltete Vermögen in Mischfonds liegt laut BVI trotz der zwischenzeitlich hohen Kursverluste an den Aktienmärkten gemäß vorläufigen Zahlen per Ende November bei etwa 321 Milliarden Euro – und damit rund 10 Milliarden Euro über dem Wert zum Jahresende 2019.

Quelle: BVI.de