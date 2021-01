NTT DATA weitet Präsenz auf dem amerikanischen Markt deutlich aus -- itelligence | NTT DATA Business Solutions übernimmt My Supply Chain Group, LLC (MSCG) in den USA (FOTO)

Bielefeld/Cincinnati (ots) - itelligence | NTT DATA Business Solutions (https://itelligencegroup.com/de/) baut seine Stellung auf dem amerikanischen Markt im Supply-Chain-Segment weiter aus und gibt heute die Übernahme des amerikanischen SAP-Beratungshauses My Supply Chain Group, LLC (MSCG) (https://www.mysupplychaingroup.com/) , Birmingham, Alabama, bekannt. itelligence | NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit erfolgreichsten SAP-Dienstleister, weitet damit nicht nur seine Präsenz in den USA deutlich aus, sondern ergänzt sein Serviceportfolio durch neue Möglichkeiten in den Bereichen Supply Chain Planning und Supply Chain Execution.



MSCG hat sich auf Supply Chain Reengineering und Implementierungsservices mit SAP Extended Warehouse Management, SAP Integrated Business Planning/Advanced Planning and Optimization und SAP Transport Automation spezialisiert; der Schwerpunkt liegt dabei ausschließlich auf SAP-Lösungen.