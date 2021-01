Nachdem EZB-Chefin Christine Lagarde in dieser Woche lautstark eine stärkere Regulierung des Bitcoins forderte, warnte die BaFin erneut vor den Risiken solcher Investments.

Die positive Tendenz beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen nahm die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Anlass, Verbraucherinnen und Verbraucher vor erheblichen Kapitalverlusten zu warnen.

Auf ihrer Webseite appelliert die BaFin an Anleger „sich nicht von den in der jüngeren Vergangenheit zu verzeichnenden Preisanstiegen bekannter Kryptowährungen wie etwa Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash und Litecoin blenden lassen“. Die BaFin warne nicht nur vor den Risiken beim direkten Erwerb von Krypto-Werten. Riskant seien auch derivative Finanzinstrumente wie finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFD) und Zertifikate, die den Kursverlauf von Krypto-Werten abbilden, heißt es weiter.

Lagarde hatte sich während eines Livestreaming-Events der Nachrichtenagentur Reuters zum Krypto-Boom geäußert: „[Bitcoin] ermöglicht zweifelhafte Geschäfte und erleichterte einige tadelnswerte Geldwäsche-Aktivitäten. Es muss Regulierung auf einem globalen Level geben, die durchgesetzt und auf die sich geeinigt werden muss. Wenn es eine Ausweichmöglichkeit gibt, dann wird diese auch genutzt.“

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion