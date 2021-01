Exponentielle Technologie im Fokus: Einladung zum Live-Webinar mit FERI Fondsmanager Philipp Bolliger

Nach 30 Digital-Events mit insgesamt 4,684 teilnehmenden InvestorInnen aus der gesamten DACH-Region in 2020, freuen wir uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder spannende digitale Fondsselektoren-Event Formate zu den unterschiedlichsten Assetklassen komfortabel und im regelmäßigen Intervall in Ihr (Home-)Office zu liefern.

Den Start im neuen Jahr macht am Mittwoch, den 27. Januar um 14:30 Uhr das e-fundresearch.com Live-Webinar "30 Minuten mit FERI", zu dem wir professionelle InvestorInnen herzlich einladen möchten.