Berlin (ots) - Am heutigen Freitag hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und

Hydrographie (BSH) dem zweiten Änderungsantrag der Nord Stream 2 AG entsprochen

und den Weiterbau der fehlenden 30 Kilometer Gaspipeline auch in der Zeit der

Wintervogelrast im Vogelschutzgebiet von Oktober bis Mai genehmigt. Der NABU

hatte dem Änderungsantrag zuletzt Ende November widersprochen. Auch das

Bundesamt für Naturschutz befürchtet erhebliche Auswirkungen auf streng

geschützte Vögel. Dazu NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger:



"Die Genehmigung des BSH ist aus Naturschutzsicht falsch. Noch im Winter 2018

erachtete das BSH eine Bauunterbrechnung selbst als notwendig für den

Vogelschutz. Wir werden uns den Genehmigungstext jetzt sehr gründlich anschauen

und prüfen unsere rechtlichen Möglichkeiten, die Aufnahme der Bauarbeiten im

Vogelschutzgebiet zu verhindern. Es kann nicht sein, dass die Nord Stream 2 AG

die deutschen planungs- und naturschutzrechtlichen Regeln versucht zu beugen."





Der Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 wurde nach einem JahrUnterbrechung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone im Dezember aufGrundlage einer Öffnungsklausel der Ursprungsgenehmigung wieder aufgenommen,musste dann bis zur Entscheidung des zweiten Änderungsantrags durch das BSHausgesetzt werden. Erst heute kündigte die Nord Stream 2 AG an aufgrundausstehender technischer Zertifizierungen, die geplante Bauaufnahme in dänischenGewässern zu verschieben.Hintergrund:Der NABU hatte im März 2018 Klage gegen den Bau und Betrieb von Nord Stream 2eingelegt. Der Umweltverband befürchtete massive Umweltauswirkungen auf mehrereFFH- und Vogelschutzgebiete. Im Juni 2018 lehnte das OberverwaltungsgerichtGreifswald den Eilantrag des NABU ab, gleichzeitig ist der Rechtsstreit in derHauptsache bis heute nicht verhandelt worden. Während die Bauarbeiten imKüstenmeer Mecklenburg-Vorpommerns abgeschlossen sind, fehlen noch etwa 30Kilometer der Trasse in der sogenannten ausschließlichen WirtschaftszoneDeutschlands (AWZ) unter Verwaltung des Bundes. Auch gegen diese Genehmigung hatder NABU Widerspruch beim verantwortlichen Bundesamt für Seeschifffahrt undHydrographie eingelegt, zuletzt gegen die erneute Planänderung im November 2020.Entgegen der Ursprungsgenehmigung soll jetzt auch in der sensiblen Zeit derWinterast im EU-Vogelschutzgebiet 'Pommersche Bucht - Rönnebank' gebaut werden.Diesem Antrag ist heute entsprochen worden.Mehr Infos:https://ots.de/ss4nqJ