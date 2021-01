SkySpecs - führender Anbieter von digitalem Anlagenmanagement für die Windenergie - gibt Meilensteine für 2020 und Wachstumspläne für 2021 bekannt

ANN ARBOR, Michigan, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- SkySpecs, führender Anbieter von digitalen Anlagenmanagement-Lösungen für die Windenergiebranche, veröffentlicht seinen Jahresrückblick 2020. Mit einem globalen Team von fast 100 Vollzeitmitarbeitern und über 50 Außendienstmitarbeitern macht das Unternehmen rasche Fortschritte in Richtung seiner Gründungsmission, den Betrieb und die Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mithilfe von Robotik, Software und internem Lösungs-Know-how zu automatisieren. Die Senkung der Kosten und die Nutzung von Daten zur langfristigen Steigerung der Rentabilität zählen zu den wichtigsten Triebkräften des Unternehmens.

Mit einem beispiellosen Wachstum bei Produkten und Lösungen im Vergleich zum Vorjahr will das Unternehmen im kommenden Jahr führend im digitalen Management von Betrieb und Wartung sein

SkySpecs spielt eine zentrale Rolle in einer Branche, die einen stärker datengesteuerten Ansatz für die Wartung ihrer Anlagen verfolgt, die mit zunehmendem Alter mehr Aufmerksamkeit und eine vorausschauende Wartung erfordern.

„Obwohl wir anfangs abwartend waren und sehen wollten, wie sich die Pandemie auf unser Geschäft und die Abläufe bei unseren Kunden auswirken würde, sind wir unglaublich dankbar, dass wir in diesem Jahr sicher und systematisch das gleiche Serviceniveau bereitgestellt haben, das unsere Kunden in der Vergangenheit von uns gewohnt waren. Wir haben gemeinsam nach neuen Wegen gesucht, um unsere Ziele zu erreichen. Gleichzeitig haben wir uns weiterhin auf die Expansion unseres Teams und auf das Wachstum bei unseren Produkten und Dienstleistungen konzentriert", reflektiert Danny Ellis, CEO von SkySpecs. „Und unsere Kunden taten das Gleiche, so dass wir im Jahr 2020 einige ziemlich unglaubliche Dinge erreichen konnten, obwohl unsere Interaktionen aus der Ferne erfolgten."

Highlights des Jahresrückblicks von SkySpecs sind unter anderem: