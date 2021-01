Berlin (ots) - Zum gemeinsamen Appell von DGB, BDA und Bundespräsident erklärtBVMW Bundesgeschäftsführer Markus Jerger:"Der Mittelstand ist der falsche Adressat eines derartigen Appells.Mittelständische Unternehmen erweisen sich nicht erst seit Beginn derCorona-Pandemie als flexible und innovative Problemlöser, wenn es darum geht,mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Dies muss jedoch auf der Grundlage derFreiwilligkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Ein HomeofficeGebot, wie es die Bundesregierung offenbar plant, wäre ein schwerwiegenderEingriff in die betriebliche und unternehmerische Autonomie.Was von den Befürwortern eines Homeoffice-Zwangs gern übersehen wird, ist dieVielzahl von arbeitsrechtlichen, gesundheitsrechtlichen und organisatorischenProblemen, die mobiles Arbeiten in vielen Fällen mit sich bringt. DieBundesregierung hat es zudem seit Jahren versäumt, die infrastrukturellenVoraussetzungen für Homeoffice zu schaffen, beispielsweise ein flächendeckendesBreitbandnetz. Der Appell sollte sich daher in erster Linie an die Politikrichten. Sie hat ihre Aufgaben zu erfüllen, bevor per Gebot oder Gesetz denUnternehmerinnen und Unternehmern gerade in dieser Zeit eine zusätzlicheBelastung zugemutet wird."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/4813472OTS: BVMW