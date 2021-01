NTT DATA weitet Präsenz auf dem amerikanischen Markt deutlich aus -- itelligence | NTT DATA Business Solutions übernimmt My Supply Chain Group, LLC (MSCG) in den USA (FOTO)

Bielefeld/Cincinnati (ots) - itelligence | NTT DATA Business Solutions

(https://itelligencegroup.com/de/) baut seine Stellung auf dem amerikanischen

Markt im Supply-Chain-Segment weiter aus und gibt heute die Übernahme des

amerikanischen SAP-Beratungshauses My Supply Chain Group, LLC (MSCG)

(https://www.mysupplychaingroup.com/) , Birmingham, Alabama, bekannt.

itelligence | NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit erfolgreichsten

SAP-Dienstleister, weitet damit nicht nur seine Präsenz in den USA deutlich aus,

sondern ergänzt sein Serviceportfolio durch neue Möglichkeiten in den Bereichen

Supply Chain Planning und Supply Chain Execution.



MSCG hat sich auf Supply Chain Reengineering und Implementierungsservices mit

SAP Extended Warehouse Management, SAP Integrated Business Planning/Advanced

Planning and Optimization und SAP Transport Automation spezialisiert; der

Schwerpunkt liegt dabei ausschließlich auf SAP-Lösungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"In den USA, einem unserer wichtigsten Märkte, expandieren wir durch dieÜbernahme von MSCG in einem strategisch wichtigen Marktsegment", berichtetNorbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA BusinessSolutions. "Der Supply-Chain-Markt steht in den USA an einem Wendepunkt. Vorallem mittelständische Unternehmen haben mittlerweile begonnen, dieDigitalisierung und Optimierung ihrer Supply Chains vorantreiben. In diesemZusammenhang ist MSCG für uns ein idealer Partner."Laut Gartner betrug (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-06-22-gartner-says-supply-chain-management-market-will-exceed-13-billion-in-2017-up-11-percent-from-2016) der globale Markt für Supply Chain Management 2018insgesamt 14 Milliarden US-Dollar und wird 2021 auf 19 Milliarden US-Dollaranwachsen. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass 65 Prozent derWarenbewegungen in automatisierten Warenlagern bis 2023 robotergesteuert seinwerden. Hinsichtlich der Branchen hat sich MSCG auf die Bereiche Fertigung,Konsumgüter, Öl und Gas, Papierverarbeitung und Life Science spezialisiert."Nach Ansicht vieler Experten hat in den zurückliegenden Monaten so vielDigitalisierung stattgefunden wie normalerweise innerhalb eines Zeitraumes vonfünf Jahren. In keinem anderen Bereich hat sich dieser Trend so sehr bemerkbargemacht wie bei den Supply Chains der Unternehmen", berichtet Steve Niesman,President und Region Head von itelligence America. "Wir freuen uns daher sehr,MSCG in der itelligence/NTT DATA-Familie begrüßen zu dürfen und unsere Kundendabei zu unterstützen, angesichts kontinuierlich schneller werdender Supply