Corona-Krisenberatungen vorgezogen - Ausfall bei Impfstofflieferungen

(neu: Spahn zu Impfstoff-Lieferungen Anfang kommender Woche)

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sorge wegen der kritischen Corona-Lage ziehen Bund und Länder ihre Beratungen über mögliche schärfere Beschränkungen auf nächste Woche vor. Bereits an diesem Dienstag ist dazu nun eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten geplant, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte. Gleichzeitig gab es Hiobsbotschaften beim Thema Impfen: Der Konzern Pfizer kann den mit dem Hersteller Biontech entwickelten Impfstoff vorerst nicht wie versprochen liefern. Für Anfang nächster Woche angekündigte Mengen sollen aber kommen.

Ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Beratung erst für 25. Januar vorgesehen. Auch angesichts einer neuen, wohl ansteckenderen Virus-Variante mehren sich nun aber Forderungen nach zusätzlichen Maßnahmen. Ein schon verschärfter Lockdown ist vorerst bis 31. Januar vorgesehen. Seibert sagte, die Zahl der Neuinfektionen sei weiterhin viel zu hoch und verwies zudem auf eine Virus-Mutation, die in Irland und Großbritannien zu einem extremen Anstieg der Fälle geführt habe.