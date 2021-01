Zusammenschluss mit Kälte 3000 AG

Die poenina holding ag erwirbt per 31. März 2021 die Kälte 3000 AG mit Hauptsitz in Landquart und Servicestellen in Samedan (GR), Untereggen (SG) und Regensdorf (ZH). Die rund 70 Mitarbeitenden erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund CHF 15 Mio.