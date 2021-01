ClearPoint Neuro, Inc. gibt ersten Eingriff mit ClearPoint 2.0 Software in Europa bekannt

IRVINE, Kalifornien, Jan. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT), ein weltweit tätiges Unternehmen, das Neuronavigationssysteme für die Durchführung von Eingriffen am Gehirn entwickelt, hat heute die erste Verwendung seiner Softwareversion 2.0 in Europa bekanntgegeben. Die Software kam zusammen mit dem ClearPoint Neuro-Navigationssystem im Rigshospitalet in Kopenhagen, Dänemark, zum Einsatz. Bei dem Eingriff, der letzte Woche stattfand, wurde erstmalig an einem europäischen Standort das ClearPoint-System mit intraprozeduraler MRT-Steuerung zur Navigation eines Laserkatheters im Gehirn eingesetzt.

„ClearPoint bietet ein stereotaktisches System, das auf der MRT-Lokalisation mit einem MRT-kompatiblen Rahmen basiert. Nach meiner ersten Erfahrung habe ich ganz klar den Eindruck, dass das System im Vergleich zu unserem Standardrahmen mit CT-Lokalisation eine höhere Genauigkeit des stereotaktischen Verfahrens ermöglicht“, so Dr. Rune Rasmussen, MD, Leiter Stereotaktische Neurochirurgie des Rigshospitalet. „Trotz des kleinen Tumorziels und einer sehr anspruchsvollen Situation bei Anatomie und Gefäßsystem konnten wir in diesem Fall dank des ClearPoint-Systems mit intraprozeduraler MRT-Steuerung sicher sein, dass unsere Platzierung des Katheters absolut optimal war. Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung der stereotaktischen Verfahren vor Ort durch sehr kompetente Vertreter.“

„Wir freuen uns, das talentierte Team des Rigshospitalet während dem ersten Eingriff mit unserem neuesten ClearPoint-System in Europa unterstützen zu können“, so Matt Rabon, Clinical and Business Development Manager, EMEA. „Die Expansion nach Europa ist Teil unserer strategischen Mission, der weltweit führende Partner bei Verfahren im Bereich der Neurochirurgie zu werden. Wir haben ein starkes Team eingestellt und setzen nun die Strategie um, die wir im vergangenen Jahr in Angriff genommen haben. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten unsere Reichweite und den Zugang zum ClearPoint-Produkt- und Serviceportfolio auszubauen und dabei weitere Anwendungen in der EMEA-Region unterstützen. Mit der Ausweitung unserer Präsenz in diesen neuen Regionen können wir weitere Partner für die Verabreichung von Biologika und Medikamenten zu gewinnen, die an der Aufnahme von Studienteilnehmern außerhalb der USA interessiert sind.“