WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit klaren Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet. Der ATX fiel um 1,52 Prozent auf 2947,96 Punkte. Nach freundlichem Beginn drehte der ATX am Nachmittag deutlich ins Minus. Auch das internationale Umfeld zeigte sich mit klaren Abschlägen. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und mögliche weitere Verschärfungen der Lockdowns in zahlreichen Ländern.

Auch die schwächer tendierende Wall Street drückte auf die Stimmung. Dort belasteten negativ aufgenommene Geschäftszahlen aus dem Bankensektor sowie enttäuschende Konjunkturdaten. Die Nachricht, dass der künftige US-Präsident Biden ein neues Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt hat, lieferte keine allzu starken Impulse. Denn mit einer Summe in dieser Größenordnung hatten die Anleger bereits gerechnet.