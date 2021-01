Galaxy Digital gründet eine neue Geschäftseinheit, die sich dem Mining widmet, und richtet einen eigenen Mining-Betrieb ein

Der neue Geschäftsbereich Galaxy Digital Mining startet im Jahr 2021 und integriert sich in die bestehenden Geschäftsbereiche, um Handels- und Risikomanagementlösungen, Kapitaldarlehen und Kapitalbeteiligungen sowie M&A-Beratungsdienste für Bitcoin-Miner anzubieten. Neben der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Miner, wird Galaxy Digital Mining auch Bitcoin auf einer eigenen Basis minen.

NEW YORK, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital (TSX: GLXY), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich digitaler Assets, gibt den Start von Galaxy Digital Mining bekannt, einer neuen Geschäftseinheit, die Bitcoin-Minern ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und -produkten bietet. Galaxy Digital Mining wird als Finanzdienstleistungsplattform für Miner dienen, die die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Handel und Risikomanagement, Investitionen und Kreditvergabe sowie Unternehmensberatung unter einem Dach vereint und auf die Bedürfnisse des Mining-Sektors zugeschnitten ist.