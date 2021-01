Aktien im Bullenmarkt, Marktkommentar von Werner Rüppel

Frankfurt (ots) - Zu Beginn eines jeden Jahres denken Anleger über ihr Portfolio

nach und fragen sich, welche Assetklassen aussichtsreich sind und welche nicht.

Derzeit ist Liquidität reichlich vorhanden, sowohl bei den privaten als auch bei

den meisten institutionellen Investoren. Das Dumme ist nur: Bei Null- und

Negativzinsen fallen Tages- und Festgeld als Investments weitgehend aus. Und

trotz steigender Staatsschulden sind zehnjährige Bundesanleihen zumindest für

Bestandshalter ein garantiertes Verlustgeschäft. Dass es keine Zinsen mehr gibt,

macht auch immer mehr Pensionskassen und Lebensversicherungen schwer zu

schaffen.



Was würden Sie als institutioneller Investor jetzt tun? Natürlich auf der

Zinsseite dahin gehen, wo es noch etwas Rendite gibt. Private Equity beimischen.

Und vor allem unter Kontrolle des Risikos reale Assets wie Immobilien,

vielleicht Gold sowie Aktien stärker beimischen. Es ist auch ein neues Jahr,

allein dadurch hat sich die Risikotragfähigkeit der Institutionellen, die 2020

durch den Coronacrash teilweise stark eingeschränkt war, wieder erhöht.





Und die privaten Anleger? Mangels lukrativer Alternativen auf der Zinsseite undreichlich Cash in der Tasche oder auf dem Konto entdecken auch sie zunehmend denAktienmarkt. Der Trend der Märkte weltweit ist aufwärts gerichtet, und die WahlBidens zum US-Präsidenten sowie die Tatsache, dass jetzt mehrere Impfstoffe zurVerfügung stehen, haben zu einem Stimmungsumschwung geführt. Die Game Changersind also da. Und aufgrund des guten Laufs fast aller großen internationalenAktienindizes wird es für Anleger inzwischen eher zum Risiko, nicht oder zuwenig in Aktien investiert zu sein, als Dividendentitel zu besitzen.Doch haben die Aktienmärkte inzwischen nicht bereits vieles vorweggenommen undsind viel zu teuer? Droht nicht in den kommenden Wochen ein massiver Einbruch,zumal die Pandemie noch stärker um sich greift?Natürlich gibt es in jeder Aufwärtsbewegung immer wieder einmal Korrekturen, dasist normal. Wichtig für Anleger ist der Trend. Und da sagt der erfahreneBörsianer Jens Ehrhardt: "Der Aktientrend sollte weiter aufwärts gerichtetsein." Denn der von den Notenbanken ausgehende monetäre Schub sei so gewaltig,dass die Wertpapiermärkte in den kommenden Monaten klettern sollten. Ehrhardtsieht auch Übertreibungen, wie bei Bitcoin oder Tesla, und darin einenOptimismus, der in normalen Börsenzeiten seiner Ansicht nach eine heftigeBörsenreaktion nach unten auslösen würde. Nur sei diesmal die monetäre undfiskalpolitische Stimulierung von Notenbanken und Regierungen international aberso einmalig groß, dass traditionelle Börsenbewertungen auf absehbare Zeit keineRolle spielen dürften.Dass Bundesanleihen derzeit extrem teuer sind, das ist klar. Doch sind Aktien ineinem Umfeld, in dem es so gut wie keine Zinsen mehr gibt, tatsächlich teuer?Das mag bei einer einfachen statischen Betrachtung von Kurs-Gewinn-Verhältnissenso erscheinen. Bewertungsmodelle, die den Zins stärker berücksichtigen und diedie stark ansteigenden Unternehmensgewinne mit einbeziehen, kommen aberteilweise zu dem Ergebnis, dass Aktien vergleichsweise günstig sind. "Aktiensind auf dem aktuellen Niveau trotz des jüngsten Anstiegs nicht zu teuer", sagtManfred Schlumberger von Starcapital. Die Kombination mit negativen Zinsen machedie Aktienmärkte sehr attraktiv.Nach Ansicht von Christian Kahler, Stratege bei der DZ Bank, ist der aktuelleOptimismus für Aktien gerechtfertigt. Denn die Notenbanken würden die Zinsen aufJahre unten halten, und in einem neuen Aufschwung würden die Unternehmensgewinnekräftig steigen. Das Fundament für einen neuen "Bullenmarkt", der "seit März2020 im Gange ist", sei gelegt.Die Verschärfung der Pandemie kann zu zwischenzeitlichen Korrekturen an denAktienmärkten führen, sicher ist das aber auch nicht. Denn Notenbanken undRegierungen geben richtig Gas. Und sukzessive wird Corona besiegt werden. DieParty an den Aktienmärkten geht weiter.