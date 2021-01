BioNTech schafft mehr Klarheit

BioNTech und Pfizer werden ihre Produktionskapazitäten in Zukunft deutlich ausweiten. Dafür muss man die Produktion des Corona-Impfstoffes im belgischen Werk Puurs aber kurzfristig zurückfahren. Dies wird in der kommenden Woche geschehen.Entsprechend werden dann auch vermutlich einmalig weniger Impfdosen ausgeliefert werden können. Dies ist aber nur ein sehr temporärer Vorgang. Schon ab der Woche vom 25. Januar will man ...