Ich denke, dass völlig außer Zweifel steht, dass die nun publizierte Meldung von Halo Labs (WKN: A2JB9L) am Montag für ein Kursfeuerwerk sorgen dürfte.

Die bekannt gegebene Entwicklung ist so wichtig für die weitere Umsatzperformance, dass sie von den Marktteilnehmern sicherlich nicht ungesehen bleiben wird.

Ausgelöst wurde die angelaufene Neubewertung durch die kürzlich veröffentlichten Zahlen, die für das Jahr 2021 ein doch rosiges Bild zeichnen (mehr dazu hier). Mit der aktuellen am Freitag nach Börsenschluss veröffentlichten Meldung vermag man den interessierten Investoren ein paar Puzzle-Teile zu präsentieren, die das Bild eines international operierenden Cannabiskonzerns komplettieren. Gleichzeitig wird ein wichtiger Schlüssel ins Schloss gesteckt, der einen zusätzlichen Umsatz von rund 30 Mio. USD (38 Mio. CAD) aufschließt, denn das ist ca. der Betrag, der fällig wird, wenn Medcan aus Malta seinem Abnahmevertrag nachkommt, was jetzt möglich werden sollte!

DER EXPORT AUS DER WELTGRÖSSTEN GENEHMIGTEN CANNABIS-PLANTAGE IN DIE EU WIRD NUN MÖGLICH WERDEN!

BREAKING NEWS: HALO LABS PROVIDES UPDATES ON BOPHELO BIOSCIENCE AND MEDCAN PARTNERSHIP

Der in Malta ansässige Abnahmepartner von Bophelo von Halo Labs (WKN: A2JB9L), Medcan, hat die Genehmigung von Malta Enterprise, einer Regierungsbehörde, erhalten, die Einfuhr und Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke durchzuführen. Medcan hat eine Einrichtung identifiziert, in der zuvor Arzneimittel nach bewährten Herstellungsverfahren hergestellt wurden, die von der Europäischen Arzneimittelagentur genehmigt wurden. Durch die Lokalisierung dieser Anlage wird die Markteinführungsgeschwindigkeit verbessert und eine lange Nachrüstung vermieden.

Medcan plant, unverarbeitetes Cannabis von Bophelo zu importieren und Arzneimittel auf Cannabisbasis für den Vertrieb und Verkauf in der gesamten Europäischen Union herzustellen. Medcan geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, die Import- und Exportaktivitäten baldmöglichst zu beginnen. – Das würde perfekt passen, denn Mitte des Jahres plant Halo die für den EU-Export notwendige GMP-Zertifizierung zu erlangen.

Wir freuen uns, weiter in den Markt der Europäischen Union zu expandieren. Medcan, unser maltesischer Partner, macht Fortschritte auf dem Weg zu den für den Export von GMP-zugelassenem Cannabis aus Malta erforderlichen Qualifikationen. Unser Endziel, das jetzt in Sicht ist, ist die Verarbeitung, Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten an Patienten weltweit. ANDREAS MET, MITBEGRÜNDER UND LEITER INTERNATIONAL OPERATIONS VON HALO LABS

Bophelo, die weltweit größte genehmigte Cannabis-Plantage, die sich im Vollbesitz von Halo Labs (WKN: A2JB9L) befindet, arbeitet während der Pandemie mit Sondergenehmigung weiter. Bis Ende Januar werden auf 2.500 m² Cannabis angebaut und die erste Ernte (von gesamt drei Ernten) soll bereits im April rund 1,6 Tonnen verarbeitbares Cannabis-Material bringen. Um eine geplante ganzjährige Ernte und zukünftige Exporte an Medcan zu unterstützen, hat Herr Met auch ein “Mutterprogramm” mit Stämmen von East Evans Creek in Oregon und OG DNA Genetics gestartet.

2021 Mutterpflanzen Lesotho

NEWS-FAZIT:

Das Update hat durchaus Zündstoff in sich! Die Tatsache, dass Halo Labs (WKN: A2JB9L) trotz stärkster Covid-Beschränkungen die Anbaufläche vergrößern hat können, ist ein Zeichen des Willens, dass man auch beinahe unmögliche Pläne realisieren kann. Die Genehmigung von Medcan macht auch den Weg frei, dass Bophelo voraussichtlich Mitte des Jahres mit dem Export von Cannabis nach Europa beginnen kann.

Aber Halo Labs (WKN: A2JB9L) hat noch so viel mehr Projekte in der Pipeline, die 2021 schlagend werden sollten:

Bophelo: die Möglichkeit zur größten genehmigten Cannabis Plantage der Welt!

Bar-X Farm: Die Möglichkeit, eine der größten Cannabisplantagen Kaliforniens zu werden.

Canmart: Eine der wenigen Firmen in UK, die Cannabis importieren, lagern, handeln und transportieren darf!

G-Eazy: VIP-Cannabismarke im “Rapper-Style”!

Einstieg in den Cannabis-Einzelhandel in Kanada!

EINSTIEG IN DAS DISPENSARY-GESCHÄFT IN USA/KANADA

Chance 2: Die Lizenzerteilung für die North Hollywood-Dispensary oder auch der Abschluss der Übernahme der kanadischen Standorte sollten extrem positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Halo Labs haben.

“Dispensaries” werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Mit der geplanten Übernahme von Standorten in Kanada und einer Mehrheitsbeteiligung an einem solchen Geschäft in North Hollywood, Kalifornien, hat Halo Labs die notwendigen Schritte gesetzt, um auch in diesem Teilsektor einen Fuß in der Tür zu haben.

RAPPER’S DELIGHT: DIE “G-EAZY CONNECTION”

Chance 3: Cannabisprodukte mit VIP-Push

Einer der bekanntesten Rapper Kaliforniens, Gerald Gillum aka G-Eazy, wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Labs (WKN: A2JB9L) produziert.

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

Ich habe die Kraft der Pflanze aus erster Hand gesehen, als ich sah, wie Cannabis das Leben meiner Mutter auf sehr positive Weise veränderte. Ich war sofort von FlowerShop und seiner Mission, Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen, angezogen und wusste sofort, dass ich eine aktive Rolle als Partner übernehmen wollte. GERALD GILLUM AKA G-EAZY

TECHNOLOGIE MACHT AUS SONDERABFALL “GOLD”

Chance 4: Erfolgreich entwickelt und nun in Kalifornien bereits im Einsatz: Cashcow!

Bei der Destillation von Cannabis in Konzentrate wie Öle oder Harze, kommt es immer wieder vor, dass Chargen wegen zu hoher Pestizidbelastung ausgeschieden werden müssen. Dies war bis dato Sonderabfall und musste entsorgt werden. Die Techniker von Halo Labs (WKN: A2JB9L) haben nun einen Weg gefunden, um diesen “Hazardous-Waste” so zu filtern, dass er nicht nur faktisch pestizidfrei ist, sondern auch von anderen Rückständen befreit wird, sodass sich folgendes Bild ergibt:

Ohne übertreiben zu wollen, behaupte ich, dass dies einem Zauberstab gleichkommt, mit dem man Abfall in Gold verwandeln kann.

UK-CANNABIS-IMPORT UND HANDELSLIZENZ

Chance 5: Fuß in der Tür zu einem Megamarkt

Durch die vollzogene Übernahme von Canmart Ltd. will sich Halo Labs (WKN: A2JB9L) den Zugang zum aufkeimenden aber dennoch noch stark regulierten Cannabismarkt im Vereinigten Königreich sichern. Canmart hat schon zahlreiche gültige Lizenzen und betreibt ein lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

Beliefert werden soll der UK-Markt mit Produkten aus Lesotho!

BESTEHENDES BUSINESS OREGON, KALIFORNIEN UND NEVADA

Chance 6: Erfolgreich im eigenen Hinterhof

Oregon: Der Stammsitz von Halo liegt in Oregon, einem US-Bundesstaat, in dem man ohnehin immer schon zu den Großen der Branche gehörte. Dennoch ist man dort immer noch wachstumsfähig, wie eine erst kürzlich veröffentlichte News eindrucksvoll bestätigt: Halo Provides Operational Update

Kalifornien: In Kalifornien erstarkt das Geschäft mit Cannabiskonzentraten wieder (Shutdown wegen der Krise bei den Inhalationsgeräten in Q4 2019). Daneben wurden im Vertrieb der Halo Labs-Eigenmarken Rekordumsätze erzielt. Im ersten Quartal 2020 wurden hiermit 376.000 USD (536.000 CAD) und allein im April schon 343.000 USD (490.000 CAD) umgesetzt. Dies entspricht einem Absatzzuwachs von rund 275% für den April gegenüber dem Durchschnittsmonat aus Q1 2020.

Zusätzliche Umsatztreiber werden für Halo Labs (WKN: A2JB9L) die von G-Eazy beworbene FlowerShop™ -Produktpalette sein, die das Wachstum auf Dispensary-Ebene in Kalifornien ankurbeln wird. Neue Produkteinführungen unter dieser Marke sind geplant! Dazu gehören Lebensmittel wie Gummis, Tinkturen und Pralinen (Emerald Cup ™ prämierte Outer Galactic Chocolates ™ im Vollbesitz von Halo Labs) sowie auch die tragbare Nasalbinoid-Produktlinie für Naseninhalatoren, die das Unternehmen bis zum dritten Quartal 2020 auf den Markt bringen will.