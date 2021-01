OneWeb sichert sich Investitionen von SoftBank und Hughes Network Systems

OneWeb hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit Breitbandverbindungen bereitzustellen, um die globale digitale Kluft zu überbrücken, indem es jedem und überall Zugang bietet, auch für die Zukunft des Internets der Dinge (IoT) und einen Weg zu 5G. Das LEO-Satellitensystem von OneWeb umfasst ein Netzwerk globaler Gateway-Stationen und eine Reihe von Nutzerterminals für verschiedene Kundenmärkte, die erschwingliche, schnelle Kommunikationsdienste mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz bereitstellen können. Im Dezember 2020 startete OneWeb 36 neue Satelliten, die im Airbus-Joint-Venture-Montagewerk in Florida, USA, gebaut wurden. Damit steigt die Gesamtflotte des Unternehmens auf 110 Satelliten, die alle voll funktionsfähig sind und von der Frequenzpriorität der International Telecommunication Union profitieren.

Sunil Bharti Mittal, Executive Chairman von OneWeb, kommentierte: „Wir freuen uns über die Investition von SoftBank und Hughes. Beide sind mit unserem Geschäft bestens vertraut, teilen unsere Vision für die Zukunft und ihr Engagement ermöglicht es uns, die bedeutenden Wachstumschancen, die vor OneWeb liegen, zu nutzen. Wir profitieren von ihrer Erfahrung und ihren Fähigkeiten, während wir ein einzigartiges LEO-Netz für die Welt liefern."

Secretary of State, BEIS, The Rt. Hon. Kwasi Kwarteng, MP sagte: „Unsere Investition in OneWeb ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements für den britischen Raumfahrtsektor und bringt Großbritannien an die Spitze der neuesten technologischen Fortschritte. Die heutige Investition bringt das Unternehmen einen Schritt näher an die Erfüllung seiner Mission, globale Breitbandverbindungen für Menschen, Unternehmen und Regierungen bereitzustellen und gleichzeitig potenziell neue Möglichkeiten für Forschung, Entwicklung und Produktion in Großbritannien zu erschließen."