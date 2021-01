epa european pressphoto agency und Shutterstock verlängern exklusive Repräsentationsvereinbarung

NEW YORK, 16. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute die Verlängerung der exklusiven Vereinbarung mit der european pressphoto agency (epa) über den Vertrieb ihrer einzigartigen Sammlung visueller Inhalte in Nordamerika, Großbritannien und Irland bekannt. epa behält die Vertriebsrechte für ihr Foto- und Videoangebot in Deutschland.

Durch die Verlängerung werden Fotos von epa weiterhin exklusiv für die Lizenzierung durch Shutterstock in Nordamerika, Großbritannien und Irland verfügbar sein.

Seit Januar 2017 nutzt Shutterstock das tägliche Angebot von rund 2.200 Bildern von epa und bietet seinen redaktionellen Kunden, zu denen einige der größten Medienunternehmen und Verlage der Welt gehören, Zugang zu epas umfassender globaler Berichterstattung über Nachrichten und Ereignisse sowie zu ihrem umfangreichen Archiv mit fast neun Millionen Bildern.

„Wir freuen uns, unsere exklusive Partnerschaft mit epa nach den ersten vier Jahren einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit fortsetzen zu können," sagte Candice Murray, VP, Editorial bei Shutterstock. „epa ist eine der weltweit führenden Fotoagenturen. Sie liefert erstklassige internationale Nachrichtenberichterstattung und überzeugende Videoinhalte. Die bemerkenswerte Sammlung von epa ist eine Bereicherung für unsere Plattform und findet bei Shutterstock-Kunden auf der ganzen Welt Anklang."

„Unsere Partnerschaft mit Shutterstock hat Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt den Zugang zur umfangreichen Content-Bibliothek von epa ermöglicht", sagte Julia R. Arévalo President und CEO von epa. „Die internationale Reichweite von Shutterstocks Vertriebsnetzwerk ist beispiellos und wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft fortzusetzen, das Wachstum voranzutreiben und unsere internationale Präsenz in Nordamerika, Großbritannien und Irland auszubauen."

