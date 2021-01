Das Kalenderjahr 2021 ist noch keine zwei Wochen alt, da kündigt die auf Wohnimmobilien spezialisierte PANDION AG bereits den Re-Start ihrer eigentlich im Oktober 2020 geplanten Anleihe-Emission an. Die fünfjährige PANDION-Anleihe 2021/26 (WKN A289YC) mit einem festen jährlichen Zinskupon von 5,50% soll ein Zielvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro haben und zwischen dem 22. und 29. Januar 2021 öffentlich angeboten werden. Die PANDION AG eröffnet mit ihrer Debüt-Anleihe somit das KMU-Emissionsjahr 2021. Nachplatzierungen – die Noratis AG hat weitere 7,5 Mio. Euro ihrer im vergangenen Jahr begebenen 5,50%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) bei institutionellen Investoren platziert. Damit erhöht sich das platzierte Volumen der Anleihe auf nunmehr 30 Mio. Euro. Das maximale Volumen der Noratis-Debütanleihe beläuft sich auf bis zu 50 Mio. Euro. Die reconcept GmbH hat ihren im vergangenen Jahr begebenen reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) nun vollständig mit einem maximalen Volumen von 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und auch die Aves One AG hat ihre Nachplatzierung in Höhe von 10 Mio. Euro vollständig und erfolgreich abgeschlossen – die Unternehmensanleihe 2020/25 (WKN A289R7) des Rail-Unternehmens hat nunmehr ein ausplatziertes Volumen von 60 Mio. Euro.

Die Deutsche Rohstoff AG zeigt sich zuversichtlich für das Jahr 2021. Aufgrund des zuletzt auf über 50 USD gestiegenen Ölpreises WTI wird der Ausbau und die Wiederaufnahme der Öl-Produktion forciert. Insgesamt plant die Deutsche Rohstoff AG aus den bereits bestehenden Bohrungen im Laufe des Jahres 2021 eine Nettoproduktion von 5.700 bis 6.300 Barrel Öläquivalent pro Tag bzw. 2.300 bis 2.600 Barrel Öl pro Tag. Für 2021 sind laut Deutsche Rohstoff darüber hinaus bereits Hedging-Kontrakte für rund 45% der erwarteten Ölproduktion abgeschlossen. Der gesicherte Preis liegt bei rund 45 USD/Barrel. Die beiden aktuell am Kapitalmarkt platzierten Anleihen der Deutsche Rohstoff AG notieren gegenwärtig um die 100%.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird seinen Anlegern für das abgelaufene Wirtschaftsjahr (01.01.2020 – 31.12.2020) eine Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil ausschütten. Die Ausschüttung soll am 24.03.2021 durchgeführt werden. Zudem fungiert künftig die DZ PRIVATBANK als Verwahrstelle des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die Media and Games Invest plc. plant indes eine Sitzverlegung des Unternehmens von Malta nach Luxemburg. In einem ersten Schritt möchte der Online Gaming-Publisher seine Rechtsform von einer Aktiengesellschaft („plc“) in die einer Societas Europaea („SE“) umwandeln. Die Nordex Group hat sich zu Jahresende 2020 noch einen Großauftrag über 518 MW in Brasilien gesichert und somit im Gesamtjahr 2020 Aufträge über 6 GW generiert. Zudem gibt es einen Wechsel im Nordex-Vorstand, denn CFO Christoph Burkhard wird sein Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig zum 28. Februar 2021 niederlegen. Dafür wird Dr. Ilya Hartmann das Finanzressort ab dem 1. März 2021 übernehmen.

Die erste Gläubigerversammlung (Abstimmungen ohne Versammlung im Zeitraum vom 5. bis 7. Januar 2021 wurde) der Joh. Friedrich Behrens AG – die Anleihen 2015/20 (ISIN DE000A161Y52) und 2019/24 (ISIN DE000A2TSEB6) betreffend – war nicht beschlussfähig, da das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde. Eine zweite Gläubigerversammlung für beide Anleihen soll nun jeweils am 28. Januar 2021 stattfinden. Die DEAG Deutsche Entertainment AG plant den Rückzug von der Börse. Im Zuge des geplanten Delistings ist beabsichtigt, die Rechtsform der Aktiengesellschaft beizubehalten und die Notierung der DEAG-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBF25) im Open Market der Börse Frankfurt fortzuführen. Die publity AG hat als Asset Manager eine rd. 7.500 Quadratmeter große Büroimmobilie in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main erfolgreich veräußert, während die Tochtergesellschaft PREOS einen Mietvertrag mit dem US-Konzern Avaya im Frankfurter Centurion Tower verlängern konnte. Und auch die Eyemaxx Real Estate AG kann zu Jahresbeginn eine Logistikimmobilie inklusive dazugehörigem Außengrundstück in Wuppertal erfolgreich veräußern.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW2 – 2021 noch einmal im Überblick:

