Pressestimme 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Nord Stream 2 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.01.2021, 05:34 | 43 | 0 | 0 16.01.2021, 05:34 | HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Nord Stream 2: "Es ist ein offenes Geheimnis, dass die US-Regierung unter Trump darauf hingearbeitet hat, in großem Stil amerikanisches Frackinggas in Deutschland abzusetzen. Da stört so eine Erdgaspipeline aus Russland natürlich. Allerdings wird das aus Gesteinsschichten gepresste Frackinggas unter fragwürdigen Umweltbedingungen gewonnen und ist etwa 25 Prozent teurer als der russische Rohstoff. Das heißt, im Preis-Leistungs-Verhältnis steht es 1:0 für die Russen. Und wenn man Gas generell als altmodisch und umweltschädlich betrachtet, könnte es bestenfalls 0:0 stehen. Aber darum dürfte es jetzt eigentlich gar nicht mehr gehen. Denn Nord Stream 2 ist von der Europäischen Union und von allen zuständigen deutschen Behörden geprüft und genehmigt worden."/yyzz/DP/he



