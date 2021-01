Wir beginnen unseren Wochenrückblick, wie immer, mit einem Blick auf das letzte Wochenende: Wir fragten uns, ob nach der Rekordwoche mit News von Evotec, Encavis, Nordex, Delivery Hero, BioNTech ua. – es weitergehen könnte mit den Aktienmärkten?

Es sprachen bereits einige Gründe für eine leichte Seitwärtsbewegung. Anders bei dem H2-Rückblick, für uns roch es nach einer kräftigeren Konsolidierung nach den kräftigen Kursgewinnen. Und dass es ganz anders diese Woche kommen würde lag wieder einmal an Plug Power: KW-1 Rekorde bei den Wasserstoffaktien – Plug Powers Erfolgsmeldung riss viele Werte mit nach oben. Gab aber auch Neues bei ElringKlinger, Nel, Everfuel, …

Und am Sonntag startete unsere Reihe über Onlineaktien: “Hype oder Trend?” Wir versuchen Aktien in diesem Sektor zu identifizieren, die unserer Meinung nach langfristig profitieren werden und deren Kurs bei aller Euphorie der letzten Monate “noch Luft hat”. Während Morgne die Shop Apotheke im zweiten Teil betrachtet wird, ging es los mit:

Onlineaktien: Hype oder Trend? Reihe über Onlineaktien , Teil 1: wallstreet:online startet jetzt erst…

Am Montag war Stillstand auf hohem Niveau angesagt

Mit 13.986,42 Punkten startete der Markt in die Woche. Schlussstand am Montag war bei immer noch guten 13.936,66 Punkten. Und nach den rasanten Anstiegen der Vorwoche sollte dieser Handel “auf der Stelle tretend” symptomatisch für die ganze Woche sein. Aber vielleicht gar nicht schlecht, mal eine Verschnaufpause einzulegen. Jedenfalls war die Nachrichtenlage eigentlich generell gut. Abgesehen von Ausreissern, wie beispielsweise SNP am Ende der Woche. aber das wäre vorgegriffen. Am Montag einge “gute News”. Damit Wasserstoff zum Erfolg wird, muss er billiger werden, deshalb schloss SFC eine langfristige Forschungs- und Liefervereinbarung mit FTSE-100 Unternehmen.

Und aus dem tiefen Tal, nach wilden Kursübertreibungen, wieder Tritt fassend: NAGA stellte sich neu auf und erntet erste Früchte. Während ein eher trauriges Kapitel bezüglich Aktionärskultur gerade bei DEAG aufgeführt wird: DEAG – Kleinaktionäre müssen zusehen beim Delisting. Aber es gab mehr Sonne als Schatten: Süss Microtech über Erwartungen und ShopApotheke erfüllt 2020 die Prognose “über” – und 2021 wird das E-Rezept weiteren Schub geben. Sehr gute Zahlen, die der Grund sind, unseren zweiten Teil über Onlineaktien am morgigen Sonntag der Shop Apotheke zu widmen.