Am Freitag startete möglicherweise eine gewisse Marktkonsolidierung bei den Wasserstoffwerten. Wobei beispielswiese die Minus 9,62 % am Tagesende bei Plug Power nicht mal die Gewinne dieser Woche “auflösten”. Zuvor gab es neue Allzeithochs bei 73,90 USD diese Woche und ein Abtauchen bis auf 57,32 USD am Freitag, um bei 60,14 USD zu schliessen. Steht sympthomatisch für die extreme Anspannung und heissgelaufene Situation bei den “Wasserstoffs”.

So verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwerte weiter von Woche zu Woche. Und zu Recht rechnen die Unternehmen der Branche mit einer Umsatzexplosion in den nächsten Jahren. Aber dieser Kuchen lockt natürlich auch bisher eher am Rande stehende Player an. Die Konkurrenz nimmt zu. Und hierbei treten durchaus finanzstarke Konzerne an.

Voller Spannung richten sich die Augen auf die neue Biden Administration, die sich ja bereits zum Pariser Klimaabkommen bekannt hat und diesem wieder beitreten möchte. Wenn man bedenkt wieviel allein die Wasserstoff-fördernden Programme einiger US-Bundesstaaten an Bewegung gebracht haben und bringen, kann man ermessen, welche Wirkungen eine aktive Klimapolitik auf Bundesebene haben könnte. Insbesondere da sich in einigen Sektoren eigentlich nur mit Wasserstoff die Klimaneutralität erreichen lässt. Stichworte sind hier: Transport, Logistik, Energieverorgung dezentral, Seefahrt, Luftfahrt und…

Und wieder gab Plug Power den Ton an

und überraschte mit einer neuen Naachricht, die das Zeug hatte sogar die bahnbrechende SK Group Kooperation und Beteiligung in den Schatten zu stellen. Zumindest äußerte sich so Plug Powers CEO Andy Marsh in einem CNBC-Interview. Und so setzten sich die Superlative diese Woche bei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) fort. Bis Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt die Plug Power den lange erwarteten Rückwärtsgang einlegte. Plug Power wird am 26.01.2021 einen Ausblick bieten und über aktuelle Entwicklungen berichten – jetzt nicht mehr nur mit dem Joint-Venture mit SK Group und deren Kpaitalbeteiligung von 1,5 Mrd USD, sondern auch dem Renault Joint Venture als Highlight. Ein wichtiger Tag für die weitere Kursentwicklung, die mittlerweile – mindestens auf kurze Sicht – definitiv heissgelaufen scheint.

DIE KURSENTWICKLUNGEN DIESER WOCHE KÖNNTEN KURZFRISTIG ZU EINER WEITEREN KONSOLIDIERUNG FÜHREN. Die Kurssprünge einzelner Werte, wie Plug Power oder Everfuel als Beispiel, laden – zumindest kurzfristig – zu Gewinnmitnahmen ein. Also Vorsicht angesagt für Investierte und für Interessierte sollten günstigere Einstiegskurse kommen. Der Freitag lieferte hierzu vielleicht “nur die Ouvertüre”. Eine Konsolidierungsphase wäre wenig überraschend und technisch angesagt: überkauft wäre hierzu ein Stichwort.

KW2 – Update: Atemholen oder mehr? News von Nordex, Encavis, Shop Apotheke, home 24 u.a. bewegten die Kurse

Corestate mit neuem Wind: Übernahme für 113 Mio EUR. Nach dem Chaos wieder handlungsfähig?

Baumot insolvent… und die 15 Mio reichten nicht?

Nordex konnte sich in 2020 viele Aufträge sichern – Dank eines beeindruckenden Endspurts

Kapazitätsaufbau – Kostensenkung – Technologiefortschritt

sind die Themen, die eine Branche prägen. Und So will man einen Billionen-Markt bis 2050 prägen, entwickeln und aufbauen. Eine Fortsetzung der positiven Nachrichtenlage bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235), die den im November angekündigten Iberdrola Auftrag über rund 13 Mio EUR “rund machen konnten” und bei NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) gibt es Anzeichen, das Nel möglicherweise doch noch mit den erwarteten Aufträgen zum Aufbau des US-Infrastrukturnetzes rechnen könnte. Zumindest in Arizona kann NIKOLA loslegen, Dank eines Stromliefervertrages mit günstigen Konditionen.

Auch die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) wurde mittlerweile als heißer Wasserstofftip gehandelt. Wobei der Platow Brief das aktuelle Kursniveau als (noch) zu hoch betrachtet für einen Einstieg. Bei Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) nimmt man Geld in die Hand und baut den größten Elektrolyseur für grünen Wasserstoff in Leuna. Und auch Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) spielt immer mehr die Wasserstoffkarte – mit einem 120 Mio EUR Projekt, das green hydrogen konkurrenzfähig machen könnte und gleichzeitig Schub für die Tochter Siemens Gamesa bringen könnte.

Ballard nachrichtenlos auf Rekordkurs mit Freitagsrückschlag

Bei Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) gab es zwar kräftige Kursgewinne, aber keine News. Und der Plug Power-Effekt wirkte dann auch am Freitag mit Minus 10 % in die andere Richtung. Richtungsweisende News bei SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), die an der Wirtschaftlichkeit der Brennstoffzelle arbeiten und dafür einen wichtigen Partner gewinnen konnten.

KW2 – Update: Atemholen oder mehr? News von Nordex, Encavis, Shop Apotheke, home 24 u.a. bewegten die Kurse

NEL Asa bei Iberdrola “on track” – NIKOLA noch nicht verloren

NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) meldete am 04.11.2020 eine Vorab-Vereinbarung mit Iberdrola über eine 20 MW PEM Elektrolyseanlage für die Produktion “grünen Düngers” – beeindruckender Auftrag zur Auslieferung in 2021. Und dann verzehnfachte man! Zwischen Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14) und Nel wurde zusätzlich ein Memorandum of Understanding über ganz neue Dimensionen geschlossen worden. Das 20 MW-Initialgeschäft war offensichtlich Türöffner. Und Donnerstag meldete Nel den endgültigen Abschluss des 20 MW Elektrolyseur Auftrages: “Nel Hydrogen Electrolyser, a division of Nel ASA (Nel, OSE:NEL), has been awarded a EUR 13.5 million contract by Iberdrola for a 20 MW PEM solution for a green fertilizer project in Spain. ” .

Bevor wir zu der anderen – vielleicht noch wichtigeren Nachricht – bezüglich der Nel-Beteiligung NIKOLA und dem Ausbau des US-Wasserstoffnetzwerkes mit Nel Tankstellentechnik und Elektrolysetechnik kommen. Der Kommentar von Filip Smeets, SVP Nel Hydrogen Electrolyser zum endgültigen Auftrag:

“We are excited to finalize the agreement with Iberdrola for a PEM electrolyser solution for this landmark green fertilizer project. It is a true testament to our PEM platform, which has been deployed all over the world for several decades. We look forward to work with Iberdrola to scale our PEM platform into a 20 MW solution and the partnership represents an important step towards our common vision of enabling green hydrogen competitive to fossil hydrogen,“

Und das 20 MW Projekt ist der Anfang, man will mit Iberdrola viel mehr “aufbauen”

Hierzu Smets: “The Iberdrola project is strategically important for Nel. It requires commercialization of technology in the form of a new product range addressing a significant market with one of the leading companies in the industry. This partnership with Iberdrola will push our organization to the limits with technology development, demanding cost reductions and risk mitigation, as it represents an important milestone for the scale-up and roadmap for our future PEM solutions,”

NIKOLA zeigt Bewegung – Arizona könnte der erste Schritt sein

Nel setzte große Hoffnungen auf NIKOLA. Denn die früh eingegangene Beteiligung an NIKOLA sicherte gleichzeitig auch die Erwartungen als bevorzugter Lieferant für das US-weite H2-Infrastrukturnetz gesetzt zu sein. Und hier gibt es eine n Fortschritt – für Nel ebenso wichtig, wie für NIKOLA:

Von der US-weiten H2-Infrastruktur ist NIKOLA – noch? – meilenweit entfernt, aber zumindest für die Strecke Los Angeles Phoenix sieht man sich jetzt in der Lage Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Und das soll Vorbild für andere US-Bundesstaaten und deren Versorgungsunternehmen sein. Und konkret: NIKOLA hat mit der Arizona Public Service Company (kurz: ACC) einen günstigen Stromliefervertrag schliessen können. Wobei es die Konditionen ermöglichen im Versorgungsgebiet der ACCmehrere H2-Tankstellen für den Lastverkehr einzurichten. und mit günstigem Wasserstoff zu versorgen. MEHR DAZU UNTER DER Überschrift “NIKOLA fängt an – Arizona ist der erste Schritt. Vielleicht…”

Nel Asa-KURS Montag 11.01.2021: Frankfurt Eröffnung: 3,351 EUR / Schluss Freitag 15.01.2021: 3,17 EUR. Auch hier bei Nel gab es bereits am Donnerstag – nach Erreichen eines Hochs bei 3,40 EUR – einen Rückschlag auf 3,19 EUR. Im Tief sah man bereits die 3,144 EUR. Freitag blieb es auf dem “niedrigeren Niveau” am Ende – nach einem Ausbruchversuch bis 3,31 EUR. Spannend wie es nächste Woche weitergeht auch hier.

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 11.01.2021: NYSE Eröffnung: 33,77 USD / Schluss Freitag 15.01.2021: 36,49USD.

Und Bloom profitierte natürlich von der Entwicklung der Plug Power Aktie – insbesondere da Bloom Energy selber im September 2020 noch eine umfangreiche Kooperation mit einem Mizglied der SK Group verkünden konnte. Und im November gewannen Bloom Energy und SK Engineering and Construction im Rahmen einer Ausschreibung über die Lieferung von “solid-oxide”- Brennstoffzellen, die zu 100% mit Wasserstoff betrieben werden, und Elektrolyseanlagen einen Auftrag in Südkorea.

Offensichtlich wird die Plug Power Kooperation mit der SK Group als nicht konkurrierend zu diesen Initiativen gesehen. Und eher das Potential des südkoreanischen Marktes für beide amerikanischen Unternehmen als hoch eingeschätzt.

Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de

Air Liquide SA-KURS Montag 11.01.2021: XETRA Eröffnung: 137,95 EUR / Schluss Freitag 15.01.2021: 132,55 EUR. Air Liquide strebt eine 50% Quote für grünen Wasserstoff bereits in naher Zukunft an.



Von der Kursentwicklung eher enttäuschend. Selbst mit dem allgemeinen Markt konnte die Kursentwicklung nicht Schritt halten, auch wenn ein schönes Plus am Ende der Woche steht. Und klar die Franzosen sind ein Schwergewicht und kein reiner Wasserstoffwert, der erst ebginnt die “grüneKarte” zu spielen.

Die Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Großen angekommen: Auf der Nachfrageseite beispielsweise bei Amazon, Microsoft, Wal Mart und vielen anderen, die auf Wasserstoff als ein Mittel zur Erreichung der eigenen CO2-Ziele setzen, und auf der Angebotsseite versuchen die großen klassischen Gasekonzerne – neben den großen Ölfirmen wie BP – ihren Anteil am “Kuchen” zu sichern. Linde, bereits mit 2 Mrd. Umsatz im Wasserstoffsektor stark, will diesen in Zukunft nach den Worten des CEO S. Angel vervierfachen, und Air Liquide will dem ewigen Konkurrenten nicht nachstehen.

Dagegen sehen die Umsätze, selbst die als ambitioniert geltenden Zielumsätze einer Nel oder Plug Power relativ unscheinbar aus. Aber natürlich ist die potentielle Spanne, die bei einem Gaseproduzenten schon sehr gut ist, bei den Pureplayern im Erfolgsfalle möglicherweise noch wesentlich höher. Aber Air Liquide macht bereits jetzt Milliardengewinne und ob Nel oder Plug Power jemals Gewinne erzielen werden, ist möglich aber nicht sicher…