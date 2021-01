ENDLICH AUSGEBROCHEN! Neue Bohrergebnisse katapultieren diese Top Kupferaktie steil nach oben! Nachfrage nach Kupfer wächst enorm! Smarte Investoren mit Weitblick setzen auf die Metalle der Energiewende.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Nachfrage nach Kupfer wächst kontinuierlich! Allein in den nächsten 20 Jahren wird ein Anstieg um bis zu 50 Prozent erwartet, und dieses Wachstum ist Teil eines umfassenderen und nachhaltigen Trends.

Wie der Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „Die wachsende Rolle von Mineralien und Metallen für eine kohlenstoffarme Zukunft“ zeigt, könnte die Nachfrage nach Metallen, einschließlich Kupfer, bis zum Jahr 2050 um das Zehnfache steigen, wenn sich die Welt in Richtung einer kohlenstoffarmen Energiezukunft bewegt.

Mehrere langfristige Trends treiben derzeit das Wachstum der Kupfernachfrage an und werden dies voraussichtlich auch in den kommenden Jahrzehnten tun. Zu diesen Trends gehören der verstärkte Verbrauch von Elektronik, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen, der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energiequellen und die Energieeffizienz – und alle erfordern erhebliche Mengen an Kupfer und weiterer Metalle, wie Silber, Eisen, Zink oder Nickel, um funktionieren zu können.

Daher setzen Sie nicht auf den Hersteller nur eines Metalls, sondern vervielfachen Sie Ihre Gewinn-Chance bei gleichzeitiger Risiko-Diversifikation mit einem Entwickler sogenannter Polymetall-Projekte!

Eine absolute Rendite-Rakete für die Zukunft ist Adventus Mining (Ticker Kanada: ADZN.V, WKN: A2PL3X). Und das Beste: Die Aktie ist gerade erst ausgebrochen! Sie kommen also gerade noch rechtzeitig rein! Aber verlieren Sie keine Zeit mehr!

Adventus Mining Corp.

(Ticker Kanada: ADZN.V, WKN: A2PL3X)

Das Unternehmen entwickelt zurzeit eine hochgradige Lagerstätte, bei der nach Minen-Inbetriebnahme ein sensationeller Mix an Rohstoffen (Kupfer, Silber, Blei, Zink und Gold) produziert wird!

Der Hauptfokus liegt dabei auf dem Kupfer! Adventus dürfte Ecuadors nächste Kupfer-Mine werden – so weit ist man bereits fortgeschritten! Und das Beste daran: Kaum einer kennt die Aktie bisher!

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren, denn der starke charttechnische Ausbruch macht den Weg nach oben frei! Nächste Chartmarken sind 1,60 und dann das Haywood Kursziel von 2,50 CAD

Quelle: Stockcharts.com

Nutzen Sie unbedingt diese seltene Einstiegschance auf aktuellem Kursniveau (1,23 CAD) mit hohem Discount zum berechneten Kursziel von 2,50 CAD seitens Haywood Securities!

Doch nicht nur charttechnisch ist diese Aktie eine echte Augenweide! Auch fundamental bietet sie eine vielversprechende Grundlage, um in der Zukunft für noch viel Furore zu sorgen!

Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) ist ein in Kanada ansässiger Kupfer-Gold- Developer mit 3 vielversprechenden Projekten in Ecuador. Hauptfokus liegt zurzeit auf der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Zink-Projekts Curipamba.

Das Curipamba-Projekt umfasst unter anderem die EL-Domo-Lagerstätte, die bereits über die wichtige Vormachtbarkeitsstudie verfügt. Des Weiteren besitzt Adventus Mining ein Portfolio von Explorationsprojekten und Kapitalbeteiligungen in Irland und Kanada, die von kommerziellen Partnern finanziert werden.

Genau von dieser El Domo Lagerstätte veröffentlichte Adventus Mining am 13. Januar 2021 die nächsten überragenden Explorations-Ergebnisse und ein Update zu den Explorations- und Erschließungsplänen für 2021 in Ecuador (Link zur Pressemitteilung)

Die Highlights der Bohrergebnisse aus der Lagerstätte El Domo bei Curipamba:

CURI-346 durchschnitt 12,40 Meter mit 3,37% Kupfer, 4,78 g/t Gold, 2,89% Zink, 57,4 g/t Silber und 0,38% Blei für 8,74% Kupferäquivalent - einschließlich 5,70 Meter mit 6,29% Kupfer, 9,73 g/t Gold, 6,22% Zink, 119,8 g/t Silber und 0,80% Blei für 17,38% Kupferäquivalent .

CURI-348 durchteufte 2,72 Meter mit 0,95 % Kupfer, 8,93 g/t Gold, 12,32 % Zink, 673,4 g/t Silber und 6,64 % Blei für 20,88 % Kupferäquivalent

CURI-345 durchschnitt 3,88 Meter mit 2,78% Kupfer, 9,65 g/t Gold, 3,11% Zink, 110,8 g/t Silber und 0,33% Blei für 12,48% Kupferäquivalent - einschließlich 1,55 Meter mit 5,92% Kupfer, 21,90 g/t Gold, 6,78% Zink, 250,0 g/t Silber und 0,74% Blei für 27,81% Kupferäquivalent .

CURI-347 durchschnitt 38,10 Meter mit 0,58% Kupfer, 1,04 g/t Gold, 0,64% Zink, 25,8 g/t Silber und 0,13% Blei für 1,90% Kupferäquivalent.

Somit konnte Adventus Mining weitere 5 hervorragende Infill-Bohrergebnisse aus der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte El Domo bekannt geben, die sich auf dem 21.537 Hektar großen Curipamba-Projekt in Zentral-Ecuador befindet.

Die Infill-Bohrungen werden auf El Domo mit zwei Diamantbohrgeräten fortgesetzt. 18 Infill-Definitionsbohrungen wurden bisher erfolgreich abgeschlossen und umfassen insgesamt 1.886 Meter von den geplanten 4.960 Metern.

Weitere Ergebnisse werden nach erfolgreicher Laboranalyse folgen!

Quelle: Adventus Mining

2021 wird heiß! Aktualisierte Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie stehen vor dem Abschluss und der Kurs vor einer enormen Aufwertung!

Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte El Domo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte El Domo sein

Adventus Mining arbeitet mit Hochdruck daran Ecuadors nächstes hochprofitables Minenprojekt voranzutreiben!

Darüber hinaus gibt das Management ein Update zu den Explorations- und Entwicklungsplänen für 2021 auf den drei Kupfer-Gold-Projekten in Ecuador - Curipamba (mit El Domo), Pijili und Santiago:

Das Jahr 2021 bietet bedeutende Meilensteine für die Entwicklung der Kupfer-Gold-Lagerstätte El Domo zu einer zukünftigen Mine, sowie erhebliches Potenzial für bedeutende Neuentdeckungen durch Greenfield-Explorationen auf den drei Projekten der beiden Geschäfts- und Projektpartner Adventus und Salazar in Ecuador.

Die enge und erfolgreiche Partnerschaft besteht nun bereits seit 4 Jahren und beruht auf einer starken finanziellen Position, so dass das Jahr 2021 hoffnungsvoll mit vielen neuen Zielen und Aktivitäten angegangen werden kann!

Zu den Highlights auf den einzelnen Projekten zählen:

Curipamba

Fortsetzung und Abschluss des Infill- und Step-Out-Bohrprogramm bei El Domo im ersten Quartal, wobei die Bohrergebnisse bis ins zweite Quartal hinein fortlaufend untersucht werden;

Fortsetzung der Greenfield-Exploration, bestehend aus 15 regionalen Ziele, die im Rahmen der detaillierten Zielgenerierungsinitiative der Partner identifiziert wurden, voraussichtlich im Jahr 2021. Ein Bohrgerät bohrt derzeit auf dem Ziel La Vaquera, etwa 8 km südwestlich von El Domo, und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr zu anderen Zielen verlagert;

Entwurf der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für El Domo ist in Bearbeitung und Einreichung bei der Regierung von Ecuador voraussichtlich im dritten Quartal 2021;

Abschluss der laufenden Machbarkeitsstudie zu El Domo voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und Veröffentlichung im vierten Quartal;

Aushandeln eines Investitions- und Betriebsabkommens mit der Regierung Ecuadors im Laufe des Jahres 2021, um den Rahmen für den Bau von El Domo von 2022 bis 2023 zu schaffen;

Fortführung von Gesprächen mit mehreren interessierten Parteien über Projektfinanzierungsoptionen zur Finanzierung der Entwicklung von El Domo

Pijili

Durchführung eines Erstbohrprogramm in der Konzession Mercy durch ein Bohrgerät - eine von drei Konzessionen, die das Projekt Pijili bilden. Die Bohrungen für dieses aktuelle Programm werden voraussichtlich im ersten Quartal abgeschlossen; die Ergebnisse der Bohrproben werden veröffentlicht, sobald sie bestätigt sind

Fortsetzung der regionalen Schürfungen auf mehreren Zielen innerhalb der Mercy-Konzession, sowie auf den beiden anderen Konzessionen, die sich etwa 10 km westlich von Mercy befinden;

Santiago

Fortsetzung der Gemeinde-Unterstützung, einschließlich öffentlicher Gesundheitsinitiativen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie, und Fortführung der Sozialisierung der Explorationspläne der Partner für das Projekt vor Ort;

Mobilisierung und Beginn der Bohrungen im zweiten oder dritten Quartal 2021 für ein erstes Bohrprogramm über mindestens 2.500 Meter

Zusätzlich zu den drei Projekten evaluieren die Partner derzeit mehrere andere Porphyr-Projekte in Ecuador, die sich in einem frühen Stadium befinden und möglicherweise in ihre landesweite Explorationsallianz aufgenommen werden könnten.

Dieser erstklassige Projektentwickler wird von starken Aktionären unterstützt und begleitet – ein wahres Gütesiegel für Adventus!

Quelle: Adventus Mining

Der Aktienanteil von 7% am Unternehmen, gehalten vom Management, konnte zwischenzeitlich sogar noch erhöht werden!

Anpassung im Managementteam und erhöhter Insiderbesitz

In der neuesten Pressemitteilung (LINK der Pressemitteilung) gibt Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) bekannt, dass Insider des Unternehmens im vergangenen Monat mehr als 1,25 Millionen Adventus-Aktien erworben haben und dass insbesondere der neue Direktor Roberto Salas 782.500 Adventus-Aktien für sein persönliches Konto erworben hat.

Roberto Salas wird Roberto Dunn als ‚Consorcio Nobis nominee‘ im Board von Adventus ersetzen. Herr Salas ist ein in Ecuador geborener Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger CEO und Vorstandsmitglied mehrerer multinationaler Unternehmen in Chile und Brasilien und er hat erst kürzlich die Nachfolge von Roberto Dunn als CEO von Nobis angetreten.

Zusätzlich gibt Adventus Mining bekannt, dass Mark Wellings, einer der ursprünglichen unabhängigen Direktoren von Adventus, die Rolle des Chairman von Adventus übernehmen wird, während Brian Dalton, der Gründungs-Chairman von Adventus und derzeitige President und CEO von Altius Minerals Corporation, seine Absicht bekannt gibt, sich bei der kommenden Hauptversammlung des Unternehmens, die für Juni 2021 geplant ist, nicht zur Wiederwahl zu stellen. Er wird dem Unternehmen aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente im Überblick:

1A-Explorations- und Development-Unternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Minenprojekte in Ecuador. Adventus kontrolliert drei starke Gold/Kupferprojekte.

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten befinden.

Top Management unter der Leitung von CEO Christian Kargl-Simard, der einen Hintergrund als technischer Ingenieur (Metallurgie) und im Investment-Banking hat. So war er zuvor bei dem renommierten Wertpapierhandelshaus Haywood Securities bei diversen Kapitalerhöhungen im Wert von 7 Mrd. USD beteiligt.

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 131 Mio. ausstehenden Aktien. Es sind diverse namhafte strategische Investoren wie Altius, Greenstone, Wheaton Precious & Nobis Group an Bord.

Für eines der drei Projekte von Adventus in Ecuador (El Doma / Curipamba) ist bereits eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vorhanden. Der Nachsteuer-NPV liegt in der Basiskalkulation bei 288 Mio. USD bzw. 40% IRR. Der Börsenwert liegt mit 123 Mio. CAD deutlich unter dem konservativen Nettobuchwert (NPV).

Optionalität 1: Adventus Mining besitzt eine 25%ige Beteiligung (17,3 Mio. Aktien) an Canstar Resources, die einen aktuellen Börsenwert von 18 Mio. CAD besitzt. Canstar fokussiert sich auf Goldprojekte in Labrador und Neufundland (Kanada). Adventus Aktionäre partizipieren somit indirekt an möglichen Explorationserfolgen von Canstar Resources.

Optionalität 2: Adventus Mining kontrolliert in Irland drei Explorationsprojekte ( Rathkeale / Kingscourt und Fermoy). Der Minengigant South32 hat mit Adventus eine Explorationspartnerschaft vereinbart, um die über 1.100 km2 großen Landpakete zu erkunden. Adventus Aktionäre partizipieren an möglichen Explorationserfolgen von South32 indirekt.

Solide finanziert: Das Unternehmen hat im Juli 2020 erfolgreich eine Kapitalerhöhung über 35 Mio. CAD abgeschlossen. Der aktuelle Aktienkurs (0,85 CAD) liegt derzeit sogar 33% unter dem er Kurs der Kapitalerhöhung (1,27 CAD)!

Equity Research: Adventus Mining wird bereits von vielen Brokerhäusern und Analysten gecovert (Cormark Securities, Haywood Securities, National Bank of Canada, Raymond James und Laurentian Bank). Jüngstes Kursziel von Haywood bei 2,50 CAD – über 100% Upside!

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet.

Noch immer ein Schnäppchen und mit 108 Mio. CAD spottbillig!

Fazit: Der neue Stern am Kupferhimmel mit neuer Mine

Mit einem Investment in Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) erhält man ein 1A- Entwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Kupfer-Gold Minenprojekte in Ecuador, welche bereits von diversen Brokerhäusern mit hohen Kurszielen validiert sind. Hier wird Ecuadors nächste Mine entstehen! Alle Ampeln stehen auf GRÜN! Aktien-Bewertung immer noch sehr günstig - sofort kaufen!

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem Unternehmen aus dem Edelmetall- und Kupfersektor machen: LINK

Name: Adventus Mining Corporation WKN: A2PL3X ISIN: CA00791E1025 Börsenkürzel Deutschland: AZC Börsenkürzel Kanada: ADZN.V Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,23 CAD (TSX) bzw. 0,825 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Adventus Mining Corp. handelt in Deutschland an den Börsenplätzen Berlin, Stuttgart, Frankfurt, TTMzero und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

