Amburgo (ots) - In occasione della conferenza stampa del 15 gennaio 2021, JosipHeit, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GSB Gold Standard Group,insieme al Chief Technology Officer (CTO) Alexandru Cocindau, ha dichiarato ainumerosi giornalisti che la tecnologia Blockchain così come il decentramentopermette una trasparenza globale per vari prodotti che sono necessariquotidianamente.Inoltre, le telecomunicazioni e la privacy sono fattori molto importanti dellanostra età. La blockchain G999 offre la trasmissione sicura di e-mail e dimessaggi di testo e vocali, cosa che oggi non può essere sopravvalutata.

A questo proposito, Josip Heit afferma in un esempio: WhatsApp, Telegram, Signalo anche Threema, sono applicazioni che insieme sono utilizzate da centinaia dimilioni di persone in tutto il mondo.Queste persone trasferiscono i loro dati, documenti, immagini, video e altreinformazioni private, ma anche commerciali, attraverso le applicazioni sopramenzionate, per cui neanche 15 anni fa quasi nessuno poteva immaginare quantoquesti canali di comunicazione sarebbero diventati importanti un giorno.Josip Heit menziona maliziosamente: "La tecnologia Blockchain è sexy, offre lorosoprattutto sicurezza e trasparenza".E proprio per questo motivo si può già prevedere un futuro più che eccellenteper la tecnologia che G999 porta nel settore del trasferimento delletelecomunicazioni.GSB Gold Standard Group è uno dei gruppi software, IT e blockchain leader alivello mondiale. GSB Group aveva scelto lo scorso anno, il 03 ottobre 2020, illeggendario "One Monte Carlo Conference Centre" per lanciare una tecnologiasenza precedenti che mira a rendere le transazioni molto più facili e veloci.Durante un'affascinante cerimonia di inaugurazione presso l'iconica "Salle desArts", Josip Heit, con il suo team ha presentato il G999, un sistemaelettronico, un dispositivo per schede e un'applicazione unici nel loro genere,ispirati al modello economico deflazionistico token, che consente anche un'ampiagamma di opzioni, tra cui una rete di comunicazione che garantisce ai clientiuna sicurezza e una privacy senza precedenti.Non solo in quest'ottica, il GSB Gold Standard Group punta con i suoi sviluppi alanciare un maggior numero di applicazioni sul mercato tecnologico, che sarannoimplementate nell'ecosistema delle catene di blocchi G999, nonché un'IPO(offerta pubblica iniziale), entro la fine dell'anno corrente 2021.A questo proposito, i revisori contabili, incaricati da GSB Gold Standard Group,prevedono un "fair value futuro di circa 2 (due) miliardi di dollari". Il CEO haaggiunto qui sotto: "Il nostro gruppo ha già più di 200.000 utenti, nel nostroecosistema, oltre a 50.000 membri attivi. Prevediamo fino a un milione di utentinel nostro Eco-Sistema entro la fine del 2021. A causa di questo enorme numero,c'è una domanda molto alta nel nostro Eco-Sistema, che assicura il futuro dellatecnologia del Gruppo GSB".