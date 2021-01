Hierzu stellt Josip Heit in einem Beispiel fest: WhatsApp, Telegram, Signal oderauch Threema, sind Applikationen die zusammen von hunderten Millionen Menschenweltweit genutzt werden.Diese Menschen übertragen ihre Daten, Dokumente, Bilder, Videos und Sonstigesprivates, aber auch geschäftliches, über die vorgenannten Applikationen, wobeisich vor nicht einmal 15 Jahren kaum einer vorstellen konnte, wie wichtig dieseKommunikationskanäle einmal werden.Verschmitzt erwähnt Josip Heit: "Blockchain-Technologie ist sexy, sie bietet sieden vor allem Sicherheit und Transparenz."Und gerade aus diesem Grunde, kann bereits heute für die Technologie, welcheG999 im Telekommunikations-Transfer-Sektor mit sich bringt, eine mehr alshervorragende Zukunft vorausgesagt werden.Die GSB Gold Standard Gruppe ist einer der weltweit führenden Software-, IT- undBlockchain-Konzerne. Die GSB Gruppe hatte im vergangenen Jahr, am 03. Oktober2020 das legendäre "One Monte Carlo Conference Centre" gewählt, um einebeispiellose Technologie zu lancieren, welche darauf abzielt, Transaktionen vieleinfacher und schneller zu machen.Im Rahmen einer glamourösen Eröffnungszeremonie im ikonischen "Salle des Arts"präsentierte Josip Heit, mit seinem Team den G999, welches ein einzigartigeselektronisches System, ein Kartengerät und eine App ist, inspiriert vomdeflationären Token-Wirtschaftsmodell, das zudem eine Vielzahl von Optionenermöglicht, darunter auch ein Kommunikationsnetzwerk, welches den Kunden einenoch nie da gewesene Sicherheit und Privatsphäre garantiert.Nicht nur vor diesem Hintergrund, strebt die GSB Gold Standard Group mit ihrenEntwicklungen an, weitere Applikationen auf dem Technologie-Markt zu launchen,welche in das G999 Blockchain-Eco-System implementiert werden, als auch ein IPO(Initial public offering), noch im laufenden Jahr 2021.Die Auditoren, welche von der GSB Gold Standard Group beauftragt sind,prognostizieren in diesem Zusammenhang ein "future fair value von ca. 2 (zwei)Milliarden US-Dollar". Der Vorstandsvorsitzende fügte unter hier hinzu: "UnsereGruppe hat bereits heute mehr als 200.000 User, in unserem Eco-System, sowie50.000 aktive Mitglieder. Wir erwarten bis zu einer Million User in unseremEco-System bis zum Ende des Jahres 2021. Durch diese enorme Anzahl, besteht einesehr hohe Nachfrage in unserem Eco-System, welches die Zukunft der Technologieder GSB Gruppe absichert."Webseite: https://g999main.netPressekontakt:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 3520354 HamburgWebseite: http://www.GSB.GoldPresseabteilung:- Frau BergerTelefon: +49 40 376 69 19 - 0Telefax: +49 40 376 69 89 - 3Mail: mailto:Media@G999main.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/138064/4813832OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG