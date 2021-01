Die Kapitalmärkte schlossen das Jahr 2020 mit einer insgesamt freundlichen Kursentwicklung ab.

14.01.2020 - Die Kapitalmärkte schlossen das Jahr mit einer insgesamt freundlichen Kursentwicklung ab. Wie im Vormonat stand das Thema Wirtschaftserholung und „Reflation" im Vordergrund, die zyklischen Marktsegmente wie Emerging Markets, Finanztitel, Industriegüter und Rohstoffe entwickelten sich am besten. Defensivere Marktbereiche konnten zumindest mit einem kleinen Plus den Monat abschließen, verloren haben primär hochwertige Staatsanleihen und der US Dollar, welcher gegen die meisten Währungen abwertete.

Damit geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, für die Kapitalmärkte insgesamt ein positives. Nach einem freundlichen Start kam es im Verlauf des März zu einer sehr abrupten und deutlichen Korrektur. Die Ausbreitung des Corona-Virus und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Effekte dominierten das Gesc hehen. Staaten und Zentralbanken griffen durch monetäre und fiskalische Maßnahmen in den Markt ein und versuchten durch Stützungsmaßnahmen die Preisfindung zu beeinflussen. Im Jahresverlauf kam es entsprechend zu einer kräftigen Erholung, wobei die Kapitalmärkte sehr hohe Erwartungen vorweggenommen haben. Die damit gestiegenen Bewertungen werden von Analysten durch die Aussicht auf einen Impfstoff und die auf absehbare Zeit niedrigen Zinsniveaus gerechtfertigt.