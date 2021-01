Selbst der vom abgewählten US-Präsident Trump befeuerte Sturm auf das Capitol in Washington belastete die Märkte nicht.

Status Quo

Mit sukzessiv steigenden Käufen von Impfdosen durch die Staaten, hö­heren Impfdosis-Produktionen der Phar­ma-Hersteller und ersten Impf­ung­en der Be­völ­ker­ungen, stie­gen die Aktienmärkte in einer klassischen Jahr­esendrallye und ihrer Ver­länger­ung im Januar wei­ter an. Selbst der vom ab­ge­wähl­ten US-Präsident Trump be­feu­erte Sturm auf das Capitol in Washington belastete die Märkte nicht. Vielmehr überwog die Eu­phorie an den Märkten durch die ent­stan­dene Patt-Situation im US-Senat. Hiermit ist - mittels der Stimme der demokratischen Vor­sitz­end­en Harris – nun den Weg für deutlich höhere Subventionen und ent­sprech­end wei­tere Li­qui­di­tät für die Märkte ein frei.

Hiermit ging allerdings auch ein abruptes Ansteigen der lang­frist­igen US-Renditen einher (10-­Jährige US-Bonds notierten plötz­lich bei 1,1%), was zu einem kur­zen Sell-off im Gold von -5% bis auf 1.845 US-$/Unze führte und den Abwärtstrend des USD bei 1,23 gegen den Euro stoppte.