Jetzt der Blick auf einige der wichtigsten E-Mobility Aktien!

Hier bestehen weiterhin Chancen. Aber, wie das an der Börse so ist, auch Risiken. Doch diese kann man mittels einer Anlagestrategie auch händeln…

Die E-Mobility Aktien sind weiter am Steigen. Heute möchte ich einen Blick auf die Geely Automobile Aktie sowie die Orocobre Aktie und die Tesla Aktie wagen.

Ist bei den E-Mobility Aktien also eine Konsolidierung in Sicht? Darum soll es im heutigen Video gehen! Welche E-Auto-Aktien hältst du noch für erwähnenswert? Lass es mich in den Kommentaren wissen!

