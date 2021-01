ROM (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den Wiederanstieg der Corona-Zahlen gibt es in Italien ab Sonntag drei Rote Zonen mit strengen Ausgangsverboten, darunter die wirtschaftsstarke Lombardei. In vielen anderen Teilen des Mittelmeerlandes gilt zudem ein etwas weniger scharfer Teil-Lockdown. Das geht aus einer Anordnung des Gesundheitsministers Roberto Speranza vom Samstag hervor. Ein Großteil Italiens wird als Orange Zone eingestuft, dazu gehört auch die Region Latium mit der Hauptstadt Rom. Dort sollen die Menschen in der Regel ihre Orte nicht verlassen. Restaurants und und Bars dürfen Gäste nicht mehr am Tisch bedienen, erlaubt ist nur noch zeitweiser Außer-Haus-Verkauf.

Die verschärfte Risiko-Einstufung vieler Regionen in Italien war so erwartet worden. Denn die Gesundheitsbehörden registrierten einen Anstieg des Infektionsgeschehens. Zudem hatte die Regierung in Rom die Kriterien verschärft, die über die Einstufung in die Corona-Risikozonen entscheiden. Italien hat seit dem Herbst ein System mit mehreren Risikozonen, um die Ausbreitung des Virus besser in den Griff zu bekommen. Die Verantwortlichen wollen eine dritte Welle verhindern und fürchten aggressive Virus-Mutationen.

Zu den Roten Zonen gehören außer der Lombardei auch Sizilien und die Autonome Provinz Bozen. Dort sollen die Menschen ihre Häuser nach Möglichkeit nicht verlassen, außer zur Arbeit, zum Einkaufen oder aus anderen wichtigen Gründen.

Die Gesundheitsexperten der Regierung sprachen am Freitag von einem "leichten Anstieg" wichtiger Corona-Messgrößen. Der sogenannte R-Wert für die Zahl der Menschen, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, lag in der Woche vom 4. bis 10. Januar bei 1,09. Wenn er über 1 steigt, gibt es mehr Neuinfektionen und die Epidemie greift weiter um sich. Am Samstag verzeichneten die Behörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land gut 16 300 Neuinfektionen in 24 Stunden mit dem Coronavirus. 475 Menschen starben im Zusammenhang mit Corona./pky/DP/mis