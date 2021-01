Mitteilung | MCH Group | Verwaltungsrat und Executive Board

Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhungen ist am 21. Dezember 2020 die von der Generalversammlung am 27. November 2020 beschlossene teilweise Erneuerung des Verwaltungsrats der MCH Group AG in Kraft getreten: James Murdoch, Jeffrey Palker und Eleni Lionaki haben als Nachfolger bzw. Nachfolgerin von Karin Lenzlinger Diedenhofen, André Odermatt und Tanja Soland ihr Mandat übernommen.

Heute gibt der Verwaltungsrat weitere beabsichtigte personelle Erneuerungen bekannt: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 28. April 2021 Andrea Zappia und Marco Gadola zur Wahl als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorschlagen. Andrea Zappia wird zudem zur Wahl als Präsident und Nachfolger von Ulrich Vischer vorgeschlagen, der wie angekündigt an der Generalversammlung zurücktreten wird. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Marco Gadola nach der Wahl zum Vizepräsidenten zu ernennen.

Internationale Erfahrung und Vernetzung

Andrea Zappia ist Executive Vice President und Chief Executive Officer New Markets and Business der Sky-Gruppe. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören auch SkyStudios und SkyNews/SKyTG24. Er begann seine Karriere bei dem multinationalen Unternehmen Procter&Gamble, wo er als European Group Marketing Manager tätig war. Von 1996 bis 2001 war er Global Sales and Marketing Director für Ferrari und Maserati. Im Jahr 2003 wechselte er zu Sky Italia, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, bevor er von 2011 bis 2019 die Funktion des CEO ausübte. Andrea Zappia ist 57 Jahre alt, er wurde in Tripolis geboren und wuchs in Bologna auf, wo er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften machte.

"Ich freue mich ausserordentlich auf diese neue Aufgabe, wenn mir die Aktionäre das Vertrauen entgegenbringen", sagt Andrea Zappia. "Die MCH Group hat grosse Potenziale für eine prosperierende Weiterentwicklung. Ich freue mich darauf, den Weg in eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam mit den bisherigen und neuen Mitgliedern im Verwaltungsrat und mit dem Management mitzugestalten."