STUTTGART/FREISING (dpa-AFX) - Im Markt für Heumilch-Produkte ist nach Einschätzung von Fachleuten noch Platz. Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) wurden 2019 in Deutschland rund 70 Millionen Kilogramm Heumilch erzeugt. "Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent an der Gesamtmilcherzeugung", erklärte ein Sprecher in Freising. "In Österreich, sozusagen dem Mutterland von Heumilch, liegt der Anteil der Heumilch bei 15 Prozent, so gesehen könnte man auch in Deutschland ein Entwicklungspotenzial sehen." Allerdings scheine der "Heumilch-Hype" nicht weiter Fahrt aufzunehmen, der Trend gehe eher in Richtung Ersatzprodukte wie Hafermilch und Co.

Dabei gibt es regionale Unterschiede. So sagte Markus Albrecht vom Milchwirtschaftlichen Verein Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur, drei bis fünf Prozent der Milch im Südwesten könne als Heumilch verarbeitet werden. Eine Ausweitung auf etwa sieben Prozent sei realistisch. "Das ist ein feiner Markt, aber das Potenzial ist da." Auch nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württemberg hat Heumilch im Trinkmilchsektor noch eine geringe, aber stetig wachsende Bedeutung. Derzeit gebe es in dem Bundesland rund 200 zertifizierte Erzeugerbetriebe, die Heumilch produzieren.